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Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 650 öğrenciden 3'ü, aldıkları başarılı sonuçlarla sıralamada ilk 10 bine girdi. 
Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devlet koruması altında bulunan öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik sürdürülen çalışmalar, çocukların üniversite sınav sonuçlarına da olumlu yansıdı. Bakanlığın sosyal hizmet modelleri ile desteklenen öğrencilerin okul başarısını artırmaya yönelik yürütülen sosyal hizmet modelleri sayesinde öğrencilerin istediği bölümlere yerleşme oranında da artış sağladı. YKS'ye giren 650 öğrenciden 3'ü, aldıkları başarılı sonuçlarla sıralamada ilk 10 bine girdi. İlk 10 bine girenler; 431 puanla 3 bin 376'ncı sıradan Karaman'dan Mustafa Kömür, 414 puanla 6 bin 702'nci sıradan Ordu'dan Ebru Topkara ve 413 puanla 7 bin 224'üncü sıradan Mersin'den Gülsün Yağmur Özdemir oldu. Sıralamada ilk 100 bine ise toplam 34 öğrenci girdi. 

AYLIK 1168 TL HARÇLIK VE ÖĞRENİM BURSU

Ayrıca bakanlık, sosyal hizmet modellerinden yaralanan öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik tüm imkanlarını seferber ediyor. Çocukların okul başarısına ek olarak sportif ve sanatsal çalışmalara da önem veriliyor. Üniversitede öğrenimleri süresince tercihleri doğrultusunda çocuk bakım kuruluşlarından veya Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanıyor. Gereksinimleri göz önünde tutularak gençlere yılda iki kez giyim desteği veriliyor. Gençlere aylık 1168 TL harçlık ve öğrenim bursu sağlanıyor. Korunma ve bakım kararlı olup öğrenime devam eden gençlerin kitap, kırtasiye, kurs, sınav giriş harcı ve ders için gerekli olan her türlü araç gereç ve materyal gibi gereksinimleri karşılanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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