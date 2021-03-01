  • BIST 1.505
  • Altın 406,574
  • Dolar 7,2424
  • Euro 8,7223
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Devlet korumasından yararlanan gençler yeni görevlerine İş Hayatına Uyum Seminerleri ile hazırlanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eğitimler, 81 ilde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri koordinesinde, salgın koşulları da dikkate alınarak yüz yüze veya online olarak gerçekleştiriliyor." dedi.
Devlet korumasından yararlanan gençler yeni görevlerine İş Hayatına Uyum Seminerleri ile hazırlanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış gençlerin yeni görevlerine "İş Hayatına Uyum Seminerleri" ile hazırlandıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 26 Ocak'ta yapılan Sosyal Atama Töreni ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin, yeni görevlerine atandığını anımsattı.

Atanan gençlerin, şubat ayında 81 ilde başlayan seminerlerle iş hayatına hazırlanacağını belirten Selçuk, "Seminerler ile ilk defa kamu görevlisi olarak göreve başlayacak gençlerin çalışma koşulları ile uymaları gereken hak ve yükümlülükleri konusunda, iş hayatına bilinçli başlamaları hedefleniyor. 'İş Hayatına Uyum Seminerleri' adı altında verilen eğitimler, 81 ilde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri koordinesinde, salgın koşulları da dikkate alınarak yüz yüze veya online olarak gerçekleştiriliyor." bilgisini verdi.

Çocukların, kurum bakımından ayrıldıktan sonra yaşamlarını başarılı bir şekilde yürütmeleri için projeler hazırlandığını aktaran Selçuk, çocuklara "Yaşam Becerileri", "Çalışma Hayatı ve Hukuk" konulu eğitimler de verildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, koruma, bakım tedbiri kararı alınarak sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençleri, yaşamlarının her anında desteklediklerini belirtti.

Gençlerin bakım sonrası yaşama uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce çeşitli destek mekanizmalarının uygulandığını dile getiren Selçuk, "Genel Müdürlük bünyesinde 81 ilde kurulan Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik Birimlerinde görev yapan meslek elemanları sorumlu oldukları gençleri kurum bakımından ayrıldıktan sonra da takip ediyor." ifadesini kullandı.

"2020'de 1470 kadro, pozisyona yerleştirme yapıldı"
Bakan Selçuk, 2828 sayılı Kanunun Ek 1'inci maddesi ile sağlanan istihdam hakkından 1988 yılından bugüne kadar 55 bin 205 hak sahibi gencin yararlandığını kaydetti.

Selçuk, "1988 yılından 2002 yılına kadar 21 bin 302 hak sahibi, bu kapsamda işe yerleştirilmiş iken, 2003-2020 yılları arasında toplam işe yerleştirilen genç sayısı büyük bir artış ile 33 bin 903 oldu. 2020 yılı, Mayıs döneminde 858 kadro, pozisyon ve Eylül döneminde 612 kadro, pozisyon olmak üzere toplam 1470 kadro, pozisyona yerleştirme yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere, 2018'de yapılan yasal düzenlemeyle mezun oldukları alanlara göre atanma imkanı getirildiğini anımsatan Selçuk, aynı anayasal düzenleme ile daha önce ataması yapılan 2 bin 200 gencin, unvan değişikliğinden faydalanmasının da sağlandığını belirtti.

Selçuk, Özel Sektör İstihdam Teşviki Uygulaması ile 4 bin 403 farklı iş kolunda 4 bin 596 gence istihdam sağlandığına dikkati çekti.

"2020'de 1592 çocuğa kariyer planlamasına ilişkin eğitim verildi"
Bakan Selçuk, 13-18 yaş grubu çocukların kariyer planlamalarına destek olmak için hayata geçirilen İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri Projesine ilişkin ise, "Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR iş birliğinde başlatılan Meslek Danışmanlığı Eğitimleri'nden, korunma ve bakım altında bulunan 13-15 ve 16-18 yaş grubundaki çocuklar yararlanıyor. Çocuk bakım kuruluşları ile İŞKUR İl Müdürlüklerinde görev yapan iş ve meslek danışmanları eşleşerek her bir kuruluşta çevrim içi eğitimler düzenleniyor. Proje kapsamında 2020 yılında düzenlenen çevrim içi çalışmalar ile 1592 çocuğa kariyer planlamasına ilişkin eğitimler verildi." bilgisini paylaştı.

Proje ile koruma altındaki çocukların mesleki ilgi, beceri ve yeteneklerinin desteklenip geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Selçuk, çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen çocukların ilgi, beceri ve yeteneklerine yönelik mesleki kurslara yönlendirilmesinin de sağlandığını ifade etti.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik Birimlerinde görev yapan meslek elamanlarının, gençlere karşılaştıkları sorunları çözmeleri için rehberlik yaptığını aktaran Selçuk, ihtiyacı olanlara da barınma desteği ve sosyal ekonomik destek hizmeti belirlediğini kaydetti.

Ekonomik olarak destek ihtiyacı bulunan 2 bin 210 gence geçen yıl SED ödemesi yapıldığını açıklayan Selçuk, "Bakanlık, Devlet korumasındaki çocukları eğitim hayatlarının her aşamasında desteklerken bakım sonrasında gelecek kaygısı yaşamamaları için de kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamlarını sağlıyor." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır'daki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor01 Mart 2021 Pazartesi 15:18
  • Rize'de, binaların taşıyıcı kolonlarını kaldırmışlar01 Mart 2021 Pazartesi 14:43
  • Irak'tan 7 yaşında kız çocuğu kaçıran DEAŞ'lı terörist tutuklandı01 Mart 2021 Pazartesi 14:42
  • Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti01 Mart 2021 Pazartesi 14:41
  • Türkiye ile Azerbaycan arasında kültür ve sanat ilişkileri artırılacak01 Mart 2021 Pazartesi 14:40
  • Devlet korumasından yararlanan gençler yeni görevlerine İş Hayatına Uyum Seminerleri ile hazırlanıyor01 Mart 2021 Pazartesi 14:30
  • İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Pandemiye rağmen yüzde 1,8 büyüme başarıdır01 Mart 2021 Pazartesi 14:16
  • AB Konseyi Başkanı Michel: AB, Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak istiyor01 Mart 2021 Pazartesi 14:15
  • Devlet korumasından yararlanan gençler yeni görevlerine İş Hayatına Uyum Seminerleri ile hazırlanıyor01 Mart 2021 Pazartesi 14:09
  • Anayasa Mahkemesi 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı01 Mart 2021 Pazartesi 14:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti