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Devlet korumasından yararlanmış 1093 genç kamuda istihdam edilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1093 genç için yerleştirme yapılacağını duyurdu.
Devlet korumasından yararlanmış 1093 genç kamuda istihdam edilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin başladığını belirterek, tercihlerin 10 Ocak 2021'e kadar devam edeceğini bildirdi.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun "www.ailevecalisma.gov.tr" internet adresinde yayınlandığını ifade eden Selçuk," www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden de tercihlerin yapılabildiğine işaret etti.

Bakan Selçuk, 1093 atamadan 364'ünün ilköğretim ve ortaokul, 581'inin ortaöğretim, 73'ünün ön lisans ve 75'inin lisans eğitim düzeyinde olacağını bildirdi.

Bugüne kadar Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 54 bin 271 gencin atamasının yapıldığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, gençlerimizin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanları seferber ediyoruz. Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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