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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 26 sanatçı ve 59 personel alacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun müdürlüklerinde görev yapmak üzere çeşitli branşlarda 26 sanatçı ile sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapacak 59 personel alımı gerçekleştirecek.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 26 sanatçı ve 59 personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, solist sanatçı, sanatçı, sahne üstü ve sahne gerisinde 29 Aralık 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere çeşitli branş ve pozisyonlar için sözleşmeli personel alınacak. Bu tarihten sonra ihtiyaç, başarı ve disiplin durumu ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce gerek görülen kriterler yönünden yapılacak değerlendirmenin ardından uygun bulunanlarla sözleşme yenilenebilecek.

Opera solistleri, koro ve orkestra sanatçılarının yurt içinde veya yurt dışında müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuvarlarda lisans düzeyinde mezun olmaları, yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmaları gerekiyor.

Bale solist sanatçılarının da müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuvarların bale bölümünden en az lisans düzeyinde, kordöbale için de bale bölümünden en az lise düzeyinde mezun olmaları isteniyor. Modern dans sanatçılarının ise modern çağdaş dans bölümlerinden veya klasik bale bölümlerinden en az lise düzeyinde mezun olmaları şartı aranıyor.

Sözleşmeli sanatçı branşlarında opera, bale ve koro sanatçılarının yanı sıra orkestra sanatçıları da yer alıyor. Sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapacak sözleşmeli personel listesinde ise sahne ışıkçısı, sahne makinisti, sahne sesçisi, sahne demircisi, heykeltıraş, boyacı, aksesuarcı, masör, kadın ve erkek terzi, kunduracı, mihmandar mütercim, kondüvit, video projeksiyon, lutiye, butafor, şapka çiçek, kadın gardırop, makyöz, akortçu, perukacı ve büro personeli gibi pozisyonlar bulunuyor.

Adaylar, başvurularını 29 Kasım-13 Aralık tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuruların incelenmesi sonucu belirtilen şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformunda yer alacak. Sınav tarihleri ve saati, adayların branşlarına göre e-Devlet sistemi üzerindeki kayıtlı e-mail adreslerine gönderilecek. Sınavlar, adayların başvuru yaptığı Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde yapılacak.

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