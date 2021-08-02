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Devlet Sanatçısı Nedret Güvenç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören

Devlet sanatçısı, oyuncu, yönetmen ve yazar Nedret Güvenç, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Devlet Sanatçısı Nedret Güvenç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören

Devlet sanatçısı, oyuncu, yönetmen ve yazar Nedret Güvenç geçen cumartesi 91 yaşında hayatını kaybetti. Güvenç için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

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Törene, sanatçının kızı Müjde Bilgütay, yeğeni Ece Uslu, Dilek Türker, Türkan Kafadar, Nedim Saban, Gökçe Biçer, Uğurtan Atakan, Şahin Sekman ve Nergis Çorakçı İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Sahne Direktörü Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları Mehmet Karaosman, Oytun Askeroğlu, sanatçılar Suna Keskin, Göksel Kortay, Ulvi Alacakaptan, Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Sevinç Erbulak, Aslı İçözü ve Süeda Çil’in aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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