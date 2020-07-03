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Devlet Tiyatroları açık havada 'perde' dedi

Yeni tip koronavirüs nedeniyle temsillerine ara veren Devlet Tiyatroları, "Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" ile seyircisiyle yeniden buluştu.
Devlet Tiyatroları açık havada 'perde' dedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temsillerine 4 ay ara veren Devlet Tiyatroları, "Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" ile tiyatroseverlerle yeniden buluştu.

Etkinliğin açılışı, İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde, Gökhan Kocaoğlu'nun rejisörlüğünü üstlendiği, İstanbul Devlet Tiyatrosunca sahneye konulan "80 Günde Devr-i Alem" oyunuyla yapıldı.

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, temsil öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayında oyunlarına pandemi sebebiyle ara verdiklerini, bugün ise yaz oyunlarıyla sanatseverlerle yeniden buluştuklarını söyledi.

"DT'de ilk defa açık hava yaz oyunları yapıyoruz. Bu etkinliği 15 Ağustos'a kadar devam ettireceğiz. Çok sevilen oyunları tiyatroseverlerle buluşturacağız." ifadelerini kullanan Kurt, bu hafta İstanbul Devlet Tiyatrosunu, gelecek hafta da İzmir Devlet Tiyatrosunu konuk edeceklerini belirtti.

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Devlet Tiyatroları olarak her türlü hijyen tedbirini aldıklarını, seyircilerin ateşinin ölçüldüğünü, maske dağıtımı yapıldığını belirten Kurt, "Sadece Devlet Tiyatrolarının önlem alması yetmiyor. Seyircilerimizin de kişisel önlemlerini alması gerekiyor, bugün çok keyifli ve çok güzel bir yaz akşamında çok güzel bir oyun seyredeceklerini düşünüyorum. Seyircilerimiz buradan mutlu ayrılacaklar." diye konuştu.

Bursa Devlet Tiyatrosunun da 17 Temmuz itibarıyla Bursa'da Açık Hava Yaz Oyunlarına başlayacağını bildiren Kurt, DT'nin yeni projesi "Kamyon Tiyatrosu"nun Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çocuklarla buluştuğunu ifade etti.

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Temmuz'da 3 oyun
Jules Verne'nin eseri "80 Günde Devr-i Alem" 3-4 Temmuz'da, İzmir Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Türkiye Kayası" 9, 10 ve 11 Temmuz'da, Antalya Devlet Tiyatrosunun "Buzlar Çözülmeden" oyunu 23, 24 ve 25 Temmuz'da İrfan Şahinbaş Macunköy Yerleşkesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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