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Devlet ve vatandaşın BES'teki birikimi 172 milyar lirayı aştı

BES'teki katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 159 milyar 396 milyon lirayı, otomatik katılımla sisteme dahil olanların birikimi ise 12 milyar 627,5 milyon lirayı buldu.
Devlet ve vatandaşın BES'teki birikimi 172 milyar lirayı aştı

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 18. yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

BES'ten emekli sayısı 146 bin 883 bine ulaştı
AA muhabirinin EGM verilerinden derlediği bilgilere göre, 9 Nisan itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 910 bin 122 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 139 milyar 316 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 20 milyar 80 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 159 milyar 396 milyon lira oldu.

9 Nisan itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 146 bin 883'e ulaştı.

BES ve OKS katılımcılarının 121 milyar lirası faizli fonlarda
BES katılımcı fon tutarının 116 milyar 570 milyon lirası faizli fonlarda, 22 milyar 746 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 18 milyar 27,5 milyon lirası faizli, 2 milyar 52,5 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS'deki 5 milyon 733 bin 129 çalışanın biriktirdiği 12 milyar 75,4 milyon liralık fon tutarının ise 4 milyar 459,1 milyon lirası faizli fonlarda, 7 milyar 616,3 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alıyor. Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 121 milyar 29,1 milyon lirası faizli, 30 milyar 362,3 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

OKS'de çalışanların birikimi 12 milyar lirayı aştı
2020 sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 900 bin 565, katılımcıların fon tutarı da 137 milyar 93,9 milyon lira olarak kaydedilmişti. Devlet katkısı fon tutarı 21 milyar 253,5 milyon lira, emekli olanların sayısı da 137 bin 676 olarak gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 11 milyar 304,1 milyon lira, devlet katkısı ise 483,3 milyon lira olmuştu.

Böylelikle 2020 sonundan 9 Nisan'a kadar geçen sürede, katılımcı fon tutarı 2 milyar 222,1 milyon lira artış gösterirken, söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 1 milyar 173,5 milyon lira azaldı.

OKS'de ise geçen yılın sonundan 9 Nisan'a kadarki dönemde çalışanların biriktirdiği fon tutarı 840,1 milyon liralık artış kaydetti.

Böylelikle toplam fon büyüklüğünde 1 milyar 888,7 milyon liralık yükseliş görüldü. Aynı dönemde 9 bin 207 kişi de emekliler arasına katıldı.

Bu arada, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 159 milyar 396 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 12 milyar 627,5 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 172 milyar 23,5 milyon liraya ulaştı.

Öte yandan, BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 12 milyon 643 bin 251'i buldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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