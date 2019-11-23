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Devlet zırhı geliyor: Artık müdahale edilemeyecek

“Kat Mülkiyeti Kanunu gerekçe gösterilerek hayvan beslenemeyeceği hususunu ortadan kaldıracağız. Kişilerin yaşadıkları dairelerde hayvanlarla ilgili konuya kimse müdahale edemeyecek.”
Devlet zırhı geliyor: Artık müdahale edilemeyecek

Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, hazırladıkları Hayvan Hakları Kanun Taslağı’nın bitmek üzere olduğunu söyledi. “İddialıyız, dünyanın en iyi hayvan hakları kanunu olacak” diyen Yel, çalışmanın içeriği ile ilgili şunları söyledi:

Kat Mülkiyeti Kanunu gerekçe gösterilerek hayvan beslenemeyeceği hususunu ortadan kaldıracağız. Kişilerin yaşadıkları dairelerde hayvanlarla ilgili konuya kimse müdahale edemeyecek. Hayvanlara bakanlar da gerekli tedbirleri alacak. Çok havlıyorsa gece yatarken ağızlık takacak. Baktığı hayvan çipli olacak. Herhangi bir suça karışırsa ve terk ederse para cezası getiriyoruz.

CANLI OLARAK TANIMLANACAK

Hayvanları kanunda canlı olarak tanımlayınca her şey değişecek. Ceza Kanunu devreye girecek. Artık mal veya eşyaya gelecek bir zarar gibi değil, tamamen duyguları olan insan gibi canlı olduğunu düşündüğümüz hayvanlara yapılacak herhangi bir şiddet olayı da mutlaka cezalandırılacak.

BELEDİYELERDEN PAY

Yeni Kanun’da belediyelerden mutlaka bir önceki gerçekleşen bütçelerinin yüzde birini hayvan hakları ile ilgili işlerde kullanılmak üzere tahsis etmesini istiyoruz. Belediyelerin barınakları, kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezleri kurmasını mecburi hâle getiriyoruz. Ayrıca bir hayvan hakları fonu kurulmasını istiyoruz.

BARINAKLAR 24 SAAT İZLENECEK

Barınaklar ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışacak personel de mutlaka eğitimden geçecek. Video kamerayla 24 saat mutlaka takip edilecek ve belediyenin resmî web sitesinden hayvanların durumu görebilecek.

DÖVÜŞLER TCK KAPSAMINDA

Hayvan dövüşleri ile ilgili idari para cezaları veriliyor. Bundan sonra TCK’ya göre hapis cezası veya daha ağırlaştırılmış para cezası verilerek bunun tamamen caydırıcı olmasını istiyoruz.

KÜRKÜ İÇİN BESLENEMEYECEK

Sadece kürkü için hayvan beslemek yasak olacak. Yurt dışından kürk ithali de yasaklanacak.

TEKME ATANA HAPİS

Hayvan Kolluğu dediğimiz bir büro olmalı. İnsanlar artık ‘Ben hayvana tekme atarsam, her yerde kameralar var, cezaevini boylarım’ diye düşünecek.

FAYTONLAR İÇİN İL HAVYAN KURULLARI

Faytonlar için mahallî bazda çözüm odaklı bir çalışma öngörüyoruz. kanunda İl Hayvan Hakları kurulları var. Biz bunun güçlendirilmesini istiyoruz.

PETSHOP’LAR DENETLENECEK

Petshop’larda hayvan satışını yasaklarsak merdiven altı üretimleri çoğaltırız. Petshop’larda uygulamalardan kaynaklanan sıkıntılar varsa onlarla ilgili denetimleri artırmak istiyoruz.

Türkiye Gazetesi

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