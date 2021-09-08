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Devlette 390 özelde 3 bin tl

Üniversiteler 1,5 yılın ardından yüz yüze eğitime açılmaya hazırlanırken, özel yurt fiyatlarının yüksekliği KYK yurtlarını daha da önemli kılıyor. 
Devlette 390 özelde 3 bin tl

Ankara’da KYK yurt ücretleri 230 ila 390 TL arasında değişirken, özel ve vakıf yurtlarının aylık ücretleri ise 800 liradan başlıyor 3 bin TL’ye kadar çıkıyor. Öğrenci ve veliler KYK yurt kontenjanlarının artırılmasını talep ediyor. 

Yeni eğitim öğretim yılında üniversite öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı. 2021- 2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıracak üniversite öğrencileri yurt başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvuru kayıtları 12 Eylül’de sona erecek. Öte yandan özel ve vakıf yurtları da öğrenci kaydı almaya başladı. 

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ANKARA’DA 33 KYK YURDU BULUNUYOR

Ankara’nın 11 ilçesinde toplam 33 tane KYK’ya bağlı öğrenci yurdu bulunuyor. Altındağ'da 6, Çankaya'da 10, Yenimahalle’de 6, Gölbaşı'nda 3, Çubuk'ta 2, Haymana'da, Nallıhan'da, Polatlı'da, Şereflikoçhisar'da, Mamak’ta ve Etimesgut'ta ise 1'er yurt yer alıyor. 33 KYK yurdunun 11'i erkek, 20'si kız kalan 2 yurt ise karma olarak hizmet veriyor.

ÖZEL VE VAKIF YURTLARI KAYITLARA BAŞLADI

Başkent’te çok sayıda özel ve vakıf öğrenci yurdu bulmak da mümkün. Özel ve vakıf yurtlarının büyük çoğunluğu ile Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde hizmet veriyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK, özel ve vakıf yurtlarının aylık ücretleri merak ediliyor. Yurtların ücretlerini sizler için derledik. Öğrenciler, yurtların konumuna, özelliğine ve büyüklüğüne göre yurt ücreti ödeyecekler. 6 farklı tipten oluşan KYK yurt ücretleri şöyle: 1. tip yurt ücreti 230 TL, 2. tip KYK ücreti 250 TL, 3. tip KYK yurt ücreti 290 TL, 3. tip KYK ücreti 325 TL, 5. tip KYK yurt ücreti 360 TL, 6. tip KYK yurt ücreti 390 TL.

ÖZEL VE VAKIF YURTLARININ FİYATLARI?

Özel ve vakıf yurtlarının fiyatları ise değişkenlik gösteriyor. Ankara’daki kız ya da erkek öğrenciler yurtları özelliklerine, oda sayısı ve konumlarına göre 800 TL ile 3000 TL arasında değişiyor.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KYK yurt başvuruları şartları ise özetle şöyle: Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması. Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi. Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması. Öğrencinin, kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması. Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi.
Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması. Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

KUTU… KUTU… KUTU…

300 BİN ÜNİVERSİTELİ ANKARA’DA EĞİTİM ALACAK

Öte yandan Ankara’da 21 üniversitesi, 20 bin akademisyen ve 300 binden fazla üniversite öğrencisi bulunuyor. 

OSMAN AKDOĞAN /İLKSAYFA

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