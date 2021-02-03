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Devletten satılık safkan arap koşu atı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kendi yetiştirdiği Safkan Arap Koşu Tayını ihale usulü ile satışa çıkardı. Tay için ihaleye girecekler, 15 bin TL geçici teminat yatırması gerekiyor.
Devletten satılık safkan arap koşu atı

Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(TİGEM), kendi yetiştirdiği safkan Arap koşu tayını ihale usulü ile satışa çıkardı. Tay için ihaleye girecekler, 15 bin TL geçici teminat yatırması gerekiyor. 

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İhale 04.02.2021 tarihinde saat 14.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Bu arada, TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değil. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında gerçekleşecek. 

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