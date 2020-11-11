Devrilen demir profillerin altında kalan hurdacı, yaralandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, demir deposundaki profillerin kayarak devrilmesi sonucu kapalı olan kepenkler yıkıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde saat 16.30 sıralarında bir depodaki demir profiller dökülerek, kepenklerin yıkılmasına neden oldu. Demir profillerin aralarında bulunan paletlerin kaymasıyla döküldüğü düşünülürken, bu sırada deponun önünden bisikletiyle geçen ve hurdacı olduğu öğrenilen Ahmet Besili, demir paletlerin altında kalarak yaralandı. Deponun kapalı olması nedeniyle başka kimsenin yaralanmadığı olayda, depo önünde park halinde bulunan otomobil de zarar gördü.

Çevredeki esnafın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Ahmet Besili, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Besili'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.