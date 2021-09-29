  • BIST 1.394,450
  • Altın 495,78
  • Dolar 8,8300
  • Euro 10,2950
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Devrilen kamyona minibüs çarptı: 7 yaralı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen kamyona yolcu minibüsü çarptı. Kazada, 7 kişi yaralandı.
Devrilen kamyona minibüs çarptı: 7 yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Çifteler ilçesinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 42 PB 922 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada M.G. yönetimindeki 42 AZD 45 plakalı yolcu minibüsü, yan yatan kamyona çarptı. Kazada kamyon şoförü E.E. ile yanındaki E.A.E., minibüsün sürücüsü M.G. ve araçtaki A.S., Ö.B., M.A. ile Y.E. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Y.E.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Karaismailoğlu:Hızlı tren açıklaması29 Eylül 2021 Çarşamba 11:09
  • Kuzey Kore, yeni tip 'hipersonik füze' denedi29 Eylül 2021 Çarşamba 10:26
  • Temizlik görevlisi yaptığı kalp masajıyla hayat kurtardı29 Eylül 2021 Çarşamba 10:24
  • Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi29 Eylül 2021 Çarşamba 10:02
  • Van Gölü'nden 14 bin ton dip çamuru çıkarıldı29 Eylül 2021 Çarşamba 09:42
  • İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi29 Eylül 2021 Çarşamba 09:41
  • Antalya kongre turizminde hedef büyüttü29 Eylül 2021 Çarşamba 09:35
  • Ankara'da DEAŞ'a şafak operasyonu29 Eylül 2021 Çarşamba 09:34
  • Çevik Bir Adli Tıp'a getirildi29 Eylül 2021 Çarşamba 09:33
  • İzmir'de bin 200 polis ile huzur ve güven uygulaması29 Eylül 2021 Çarşamba 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti