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Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

İZMİR'in Kınık ilçesinde peyzaş çalışması sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle kepçe, açılan çukura devrildi.
Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kınık Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat halindeki bir fabrikada bugün saat 13.00 sıralarında, peyzaj düzenlemesi için ağaç dikilmek üzere Emin Nazif Kaya'nın kullandığı kepçe ile çukur kazılırken, işçilerden Nail Korkmaz ile Cemal Suvari (63) de kazılan çukurun kenarında bekleyip, kürekle etrafını düzeltmeye başladı. Bu sırada kazılan çukurda toprak kayması yaşandı. Toprağın çökmesiyle birlikte kepçe, kayarak kazılan çukura devrildi. Çukurun kenarındaki işçilerden Cemal Suvari son anda kaçarak kurtulurken, 3 çocuk babası Nail Korkmaz devrilen kepçenin altında kaldı. Kepçe operatörü Kaya ise kazayı yara almadan atlattı. Kepçe operatörünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri devrilen kepçenin altında kalan Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Korkmaz'ın kepçenin altından çıkartılan cesedi önce Kınık Devlet Hastanesi morguna ardından da kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, keçe operatörü Emin Nazif Kaya'yı gözaltına aldı.

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