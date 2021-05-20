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Devrilen motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Hüseyin Sarız (60), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Devrilen motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kaza, 17 Mayıs günü gece saatlerinde ilçeye bağlı Pekmezci Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Sarız'ın kullandığı motosiklet, iddiaya göre gazın takılı kalması nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, ağır yaralanan Sarız'ı ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Sarız, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünetisinde tedaviye alınan  Sarız, kazadan 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. 

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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