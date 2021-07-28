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Devrilen traktörünün altında can verdi 

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, sulama kanalına devrilen traktörün altında kalan sürücü Coşkun Akdağ (35), yaşamını yitirdi.
Devrilen traktörünün altında can verdi 

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Karapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahalledeki tarım arazisine gübre atmak için yola çıkan çiftçi Coşkun Akdağ yönetimindeki 09 RR 446 plakalı traktör, kontrolden çıkarak, sulama kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde traktörün altında kalan, evli ve 1 çocuk babası Akdağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Akdağ'ın cesedi, otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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