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'Devrim' 58 yaşında

TÜLOMSAŞ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1961 yılında Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen ilk yerli otomobil, 5 Eylül 2017’de başlayan kapsamlı bakımının ardından konulduğu yeni müzesinde yoğun ilgi görüyor.
'Devrim' 58 yaşında

Projede çalışan 200 Türk mühendis ve işçisinin ‘Siyah’, ‘Beyaz’, ‘Mavi Boncuk’ ve ‘Gecekondu’ isimlerinde 4 adet ürettiği, daha sonra ‘Devrim’ adını alan ilk yerli otomobili, 58 yıl sonra da ihtişamı ve hikayesiyle ziyaretçileri heyecanlandırıyor. Devrim, Eskişehir’de sergilendiği fabrikada 20 ayda yaklaşık 250 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Yıllar önce adı Eskişehir Demiryolu Fabrikaları olan TÜLOMSAŞ’ta, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in talimatıyla üretilen 4 otomobil, yapımının 29 Ekim 1961’de tamamlanmasının ardından trenle Ankara’ya götürüldü. Demir yolu kanunları gereğince deposuna az akaryakıt konulan bu araçlardan biri, Gürsel’in test amacıyla kullandığı sırada yakıtı bitince durdu. Bunun ardından trenle Ankara’dan Eskişehir’e getirilen ve Devrim adı verilen otomobil, bir süre fabrika içinde kullanıldı.

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