Devrim’den TOGG’A

Türkiye’nin yeni yerli otomobili 27 Aralık 2019 tarihinde tanıtıldı. Peki, Türkiye’de TOGG projesi oluşuncaya kadar hangi otomobilleri üretildi?

Türkiye’nin otomobil ve yerli otomobil hikâyesi;

Türkiye’ye ilk otomobil Osmanlı zamanında 1888’lü yılların sonunda geldi. O zamanların İngiliz büyükelçiliği özel bir izinle İngiltere’den bir adet elektrikli otomobili getirdi. Ve sonrasında diğer ülkelerin büyükelçilikleri de (İtalya, Fransa, Almanya) gibi ülkelerde Osmanlıya kendi otomobillerini getirmeye başladı. 1900lerin başında İstanbullun merkezinde o zamanlar ciddi sayılabilecek 150 ye yakın otomobil vardı. Sultan 2. Abdülhamit bu dönemde 1909 yılına kadar otomobillerin şehir içinde kullanılmasını yasakladı. Yasaklamasının genel bir sebebi olarak araçların gürültülü olması ve dönemine göre çok hızlı seyir etmesi halkı tedirgin ediyordu.

İlk otomobil fabrikası ne zaman açıldı?

1923 de Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkiye’de ciddi bir sanayileşme hamlesi gerçekleştirdi. Sanayileşmeyle birlikte motorlu taşıtlara yani kamyon türünde araçlara ihtiyaç oluştu. 1927 yılında Amerika’nın Ford firmasıyla özel bir anlaşma imzalandı ve Tophane’de bugünkü Dolmabahçe caminin hemen yanında Türkiye’nin ilk otomobil fabrikası olan Ford Motor Company kuruldu. Fabrika günde ortalama 50’ye yakın otomobil ve kamyon üretebiliyordu. 1934 yılında Amerika da yaşanan büyük buhrandan dolayı bu fabrikada kapatıldı.

1954 yılında tuzlada Jeep fabrikası kuruldu.

2. dünya savaşından hemen sonra Amerika’nın savaştan arta kalan Jeep’lerini Türkiye’ye hibe etti. Jeep’ler Türkiye’nin o zamanki yollarına çok uygun olduğu anlaşılınca Türkiye’de üretilmesi için girişimler başlatıldı ve 1954 yılında tuzla Jeep fabrikası kuruldu. 1980’lerin sonuna kadar üretim devam etti.

Türkiye’nin ilk yerli otomobilinin ismi ne? İlk yerli otomobil Devrim’in üretilmesi ne zaman başladı?

1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel yüzde yüz bir otomobilin üretilmesini istedi. Aracın üretilmesi için devlet demir yollarında çalışan bir grup mühendis görevlendirildi. Yapımı 135 gün süren ilk yerli otomobil Devrim teknik bir problemi olamamasına rağmen 29 Ekim’de otomobil tanıtılırken benzin konulmamıştı. Bu ufak aksaklıktan ötürü çok fazla eleştiri aldığı için üretilmesi iptal edildi.

Otosan firması kimin? Otosan firması ne zaman kuruldu? Anadol otomobili ne zaman üretildi?

1963 yılında Koç firması Amerikan Ford firması ile anlaşması ile Otosan firması kuruldu. Bazı Ford marka otomobiller üretilmeye başlandı. Koç’un başkanı Vehbi Koç Türk markası olan yerli bir otomobil yapmak istedi ve 19 Aralık 1966 yılından Türkiye’nin ilk seri üretimi Anadolu otomobili ortaya çıktı. Otomobilin kaportası cam elyaftan yapılan ve yüzde yüz yerli olmaya otomobilin motoru Ford motoru oldu.

Tofaş firması ne zaman kuruldu? Murat 124 ve murat 131 ne zaman üretildi? Doğan, Şahin ve Kartal ne zaman üretildi?

Koç firması Ford ile Otosan’ı kurduktan sonra İtalyan Fiat firması ile anlaşma yaparak Tofaş kuruldu. Tofaş 1970‘lerde ilk üretilen otomobil Murat 124 oldu. Sonrasında Hacı Murat olarak adlandırılan Murat 131 üretildi. 1980’lerde kuş serisi olarak bildiğimiz Kartal, Şahin ve Doğan marka otomobiller üretmeye başladı.1990 yıllarında Türk marka otomobiller çok fazla olmasına rağmen daha sonra yabancı markalar Türk pazarına daha fazla girmeye başladı.

TOGG yüzde yüz yerli mi? TOGG’U ÜRETEN MÜHENDİSLER KİMLER?

Devrim otomobilinden sonra ilk kez üretilecek yüzde yüz yerli olan TOGG’un, yapımında çoğunluğu Türk mühendisler yer aldı. İşte bu mühendisleri bazıları TOGG'un Ar-Ge Direktörü Metin Sancar, TOGG'un Tedarik Yöneticisi olarak görev yapan Yakup Aktam, Can Baran yerli otomobilin batarya projesinde yer alıyor. Yerli otomobilin batarya sistemlerinde çalışan bir diğer isim de Didem Akkuş, Projenin Mekanik Sistemler bölümünde görev alan önemli isimlerden biri Ömer Emre Uylukçuoğlu, Umur Akıncı TOGG ekibi içerisinde Elektrik Elektronik Sistemleri operasyonlarında çalışıyor.

Yerli otomobil TOGG’un özellikleri neler?

Elektrikli motorun sessizliği, ivmelenme keyfi, enerji verimliliği ve sıfır emisyon, hepsi bir arada olacak.

Türkiye’nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

TOGG nerede üretilecek?

Türkiye’nin Otomobilinin ön gösterimde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yerli otomobil TOGG'un Bursa'da üretileceğini duyurdu.

TOGG otomobilinin ismi ne olacak?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Ceo'su Gürcan Karakaş Gebze'deki lansman da marka isimlendirmesi ile ilgili olarak ”Bu markanın isimlendirme ve adlandırma sürecini önümüzdeki senenin ortasında tamamlamayı düşünüyoruz. Bunu yaparken hedef pazarlarımızla testlerimizi yaparak ilerleyeceğiz” dedi.

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