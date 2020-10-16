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Devriye gezen polislerin dikkati sayesinde 115 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde devriye sırasında şüphe üzerine durdurulup üzerinde yapılan aramada sahte içki ele geçirilen Ömer U.’nun ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, bir eve baskın düzenledi.
Devriye gezen polislerin dikkati sayesinde 115 litre sahte içki ele geçirildi

Bornova ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ve araştırma ekipleri, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi 5329 Sokak'ta devriye gezerken Ömer U.'yu şüphe üzerine durdurdu. Ömer U.'nun üzerinde yapılan aramada, yarımşar litre iki pet şişe sahte içki bulundu. Polis ekipleri, Ömer U.'nun içkileri temin ettiğini söylediği adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda pet şişeye ve iki bidona doldurulmuş toplam 115 litre sahte içki, bidonlara doldurulmuş 85 litre etil alkol, alkol yapımında kullanıldığı belirlenen elektronik alet, 3 likit tankı, laboratuvar tipi cam tüp, fiber fıçı, sıvı gıda renklendiricisi ve çok sayıda boş pet şişe bulundu. Olayla ilgili F.A., A.T. ve O.Ü. gözaltına alındı.

PARKTA TANIŞMIŞLAR

Emniyetteki ifadesinde adrese ilk kez gittiğini söylediği öğrenilen Ömer U.'nun, ev sahibi F.A. ile bir parkta tanıştığını, F.A.'nın kendisine sahte içki ikram ettikten sonra adresini verip istediği zaman gelip alabileceğini söylediği öğrenildi. Ayrıca Ömer U.'nun, sahte içki aldığı için çok pişman olduğunu söylediği ifade edildi.

MAHALLELİ FARK ETMEMİŞ

Operasyon düzenlenen tek katlı müstakil evin pencerelerinin, dışarıdan dikkat çekmemesi için kalın perdelerle kapatıldığı görüldü. Mahalleli de evde sahte içki üretildiğini operasyonla öğrendiklerini söyledi.

Mahallede oturan Ahmet Türkoğlu (55), "Bugüne kadar bu evde sahte içki yapıldığına dair hiçbir şey duymamıştım. Çok gizli çalışmışlar ve duyunca da oldukça şaşırdım. Bu yolu da sıkça kullanırım. Bu olayın ardından artık çevremizde olup bitene daha fazla dikkat edeceğiz" dedi.

Figen Şen (45) ise, "O evde sahte içki üretildiğini akşam polisler operasyon yapınca öğrendik. Aslında birkaç gündür bir alkol kokusu vardı. Ancak aklımıza böyle bir şey gelmedi. Aslında temiz bir sokaktır. Çıkarılan alkolleri görünce çok şaşırdık. Evin sahibinin alkol kullandığını bildiğimiz için çok da üzerinde durmadık" diye konuştu.

Birkaç gündür alkol kokusu aldığını belirten Ezgi Aydın (21), "Birkaç gündür yoğun alkol kokusu vardı ama kendilerinin içtiğini düşündük. Polisler operasyon yaptıktan sonra durumdan haberdar olduk. Açıkçası tankların geldiğini de görmedim. Arada seslenenleri duyuyordum sadece. Ancak ona da çıkıp bakmıyordum. Aklıma sahte içki imal ettikleri hiç gelmemişti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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