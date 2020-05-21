Dezantajı avantaja çevirebilirsiniz

Rehberlik Uzmanı ve Eğitimci İsmail Vural, koronavirüs gölgesinde yapılacak ve ilklere sahne olacak sınavlara girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Asla endişeye kapılmayın. Dezavantajı avantaja çevirebilmeniz elinizde” dedi.

Koronavirüs sebebiyle bu yıl LGS 20 Haziran’da, YKS ise 27-28 Haziran’da yapılacak. Bu ilklere sahne olacak sınavlara az bir süre kala evden kendi imkanları ile ders çalışan milyonlarca öğrencinin heyecanı giderek katlanıyor. Öğrenciler, koronavirüsten dolayı maske takma zorunluluğu getirilen sınavlarda, nasıl rahat edebileceklerini ve bu duruma nasıl hazırlanmaları gerektiğini araştırıyor.

TARİHİN İLKLERİ OLACAKLAR

Rehberlik Uzmanı ve Eğitimci İsmail Vural , koronavirüs gölgesinde yapılacak sınavlarla ilgili öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Dünyayı etkileyen salgın nedeni ile ülkemizde eğitime ara verildiğini ve akabinde uzaktan eğitime geçildiğini hatırlatan Vural, “Bu süreç yaşanırken siz gençlerin akıllarında sınav sürecinin nasıl olacağı ya da sınavın ertelenmesi ihtimalleri dolanıyordu. Sizlerin sağlığı ve süreçten en az zarar görmeniz için sınav tarihleri ertelendi. Evet süreç uzadı. Evet sizler evlerde sıkıldınız ama bir de şöyle bakmaya ne dersiniz? 1974 yılından bu yana ulusal ölçekte sınav hizmeti sunan ve dünyada tek sınav merkezi olan ÖSYM tarihinde ilk kez maske ile sınava girme zorunluluğu getirildi. Tabi aynı şekilde LGS sınavına girecek olan 8. Sınıf öğrencileri içinde bu kural geçerli olacak. İlkleri yaşayacaksınız. Maskemiz ile sıralara oturduğumuzda ‘koronavirüs öncesi- sonrası” karşılaştırmasında sonranın ilkleri sizler olacaksınız. Peki ya bu ilki taçlandırmaya ne dersiniz? İşte tarihe geçecek bir süreç ve tarihe geçecek bir sınav” dedi.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU TEDİRGİN ETMESİN

Sınavda maske takma zorunluluğu getirilmesinin öğrencileri endişelendirmemesi gerektiğinin altını çizen Vural, “13 Mart gününe kadar ki yapılan deneme sınavlarında, evde çözülen sorularda maskeye alışkın olmayan gençler 2020 yılında yapılacak olan tüm sınavlarda maske ile sınava girecekler. Sınavda maske takılması sizleri tedirgin etmemelidir. Neden maskenin üzerinde durulduğu akla gelebilir, her şey siz değerli gençlerimiz için alınan tedbirlerden ibaret” diye konuştu.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öğrencilerin yapması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulunan Vural, şunları söyledi: “Önceki senelerde gençlere tavsiyemiz sınavdan önce kendilerine sınav provası yapmaları idi. Şimdi yapmanız gereken alışkanlık kazanmak için bu provanıza maskelerinizi de eklemek olacak.

Öğrenci arkadaşların bu süreçte evde olmaları onları rahatlığa itmemelidir. Evde deneme çözerken dikkat etmeleri gereken noktaları şu şekilde sıralayabilirim;

• Sınav öğrencisi kendini sabah en geç saat 08.00’da kalkmaya alıştırmalı,

• Kahvaltı yapma alışkanlığı kazanmalı (Hafif ve sağlıklı besinler tercih edilmeli),

• Sınav günü giyeceği kıyafeti belirlemeli ve evde yapılan deneme sınavlarında bu kıyafet ile hazır bulunmalı,

• Çalışma masasını sınav salonundaki gibi tertemiz hazırlamalı,

• Rahat edebileceği maske kullanmalı,

• İlgili kurumların sınav takviminde belirtilen (TYT-AYT-LGS) sınav saatlerinde deneme çözmeye kendini alıştırmalı”

SINAV HAYATIN SONU DEĞİLDİR

Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere de çağrıda bulunan Vural, “Bu süreçte sınav kaygısı yaşayan öğrenciler illa ki olacaktır. Ama şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; “Sınav hayatın sonu değildir” Önemli olan önümüzde var olan vakti verimli geçirip gönül rahatlığı ile sınava girmemiz. Sınava hazırlanmış olan öğrencilerin sınav kaygısı soru kitapçığını açana kadardır. Kitapçık açıldıktan sonra ise defalarca karşılaştığınız sorular sizlerle olacaktır. O soruların deneme sınavlarında çözdüğünüz sorulardan farklı olmadığını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

SÜRECİ AVANTAJA ÇEVİRMEK SİZİN ELİNİZDE

Önümüzdeki süreci öğrencilerin avantaja çevirebileceğini vurgulayan Vural, “Sevgili gençler; hiçbir şey için geç kalmış değilsiniz sınav tarihine kadar ki süreci avantaja çevirmek sizin elinizdedir. Hala sınav gerçekleşmedi ve hala kimse sınava girmedi. Tüm sınava girecek öğrenci arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-