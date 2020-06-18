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Dezavantajlı gençlere 'sosyal koruma' kalkanı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, devlet korumasında yetişen ve kurum bakımından ayrılan gençleri Kovid-19'la mücadele sürecinde daha yoğun şekilde takip ettiklerini ve maddi destek sağlayarak istihdamlarının desteklendiğini bildirdi.
Dezavantajlı gençlere 'sosyal koruma' kalkanı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasında yetişen ve kurum bakımından ayrılan gençleri Kovid-19'la mücadele sürecinde daha yoğun bir şekilde takip ettiklerini belirterek şu ana kadar yaklaşık 1000 gence maddi destek sağlandığını ve özel sektörde istihdamlarının desteklendiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet korumasında yetişen ve reşit olarak kurum bakımından ayrılan gençleri salgının maddi ve manevi olumsuz etkilerine karşı korumak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu süreçte gençlerin durumlarının yakından takip edilerek yaşayabilecekleri sıkıntıların çözümlenmesi için tüm il müdürlüklerinin talimatlandırıldığını aktaran Selçuk, büyük bir aile olduklarının altını çizdi.

Kurum bakımından ayrılan gençlerin il müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Birimleri aracılığıyla desteklendiğini, ev ve iş yerlerinde sık sık ziyaret edildiklerini anlatan Selçuk, "Devlet olarak elimiz hep çocuklarımızın üzerinde olacak. Biz onların her daim hamisiyiz. Koronavirüsle mücadele sürecinde de devlet koruması altındayken reşit olarak kuruluşlarımızdan ayrılan ancak çeşitli nedenlerle henüz istihdam edilmeyen gençlerimizin durumunu önceleyerek bir çalışma yaptık." dedi.

Salgının etkilerine karşı özel olarak desteklendiler
Bakan Selçuk, salgın döneminde devlet korumasında yetişen ve reşit olarak kurum bakımından ayrılan gençlerin yanında olmanın önemine vurgu yaparak çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Uzmanlarımız, koronavirüsle mücadele sürecinde yaklaşık 1000 gencimize ulaştı. Gençlerimize Sosyal ve Ekonomik Desteğin (SED) yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yardım modelleri ile de destek sağladık. Gençlerimiz ayrıca özel sektör istihdam teşviki, şartları sağlamaları halinde işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği gibi desteklerden de yararlandırıldı."

Selçuk, reşit olarak kurum bakımından ayrılan gençlere yönelik mesleki çalışmaların da birebir izleme ve danışmanlık odağında sürdürüldüğüne dikkati çekti.

"Gençlerimize rehberlik eden projeler hayata geçirildi"
Gençlerin kurum bakımının ardından kendi ayakları üzerinde durmaları, hayata hazırlanmaları için yapılan yasal iyileştirmeleri anımsatan Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız gidecek yeri olmayıp barınma ihtiyacı bulunan çocukların koruma kararını 25 yaşına kadar uzattı. Gençlerimize istihdam hakkı, barınma desteği, Sosyal ve Ekonomik Destek, özel sektör teşviki, çeyiz desteği, iş hayatına uyum ve danışmanlık destekleri sunuldu. 'Benim Rehberim' ve 'Bir Meslek, Bir Gelecek' projeleriyle hayata hazırlanma konusunda onlara rehberlik edilen projeler hayata geçirildi."

Gençleri istihdam edenlere 5 yıl süreyle devlet desteği veriliyor
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde koruma altına alınan ve sosyal hizmet modellerinden yararlanarak reşit olan gençler, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince kamuda istihdam ediliyor.

Gençlerin özel sektörde çalıştırılmalarını teşvik etmek amacıyla da işverenlere özel destekler sunuluyor.

Bu kapsamda malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve Genel Sağlık Sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı gencin işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle devlet tarafından karşılanıyor.

Kurum bakımına yönelik koruma kararları, öğrenimlerine devam eden gençler için 25 yaşına kadar uzatılabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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