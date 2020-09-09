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Dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Mamak Belediyesi, Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Belediyeye ait ilaçlama ekipleri, normalleşme süreci kapsamında ilçe genelindeki ibadethane, eczane, berber, kuaför, taksi durakları, bina girişleri, cadde ve sokakların yanı sıra karantina altına alınan binaları da dezenfekte etmeye devam ediyor.  Mamak genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Ekipler ayrıca vatandaşların talebi üzerine bina içlerinde ve ofislerde de dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.

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Tedbirler alıyoruz
Mamak’ta korona virüsüne karşı tüm birimlerin uyum içerisinde ve özverili bir şekilde çalıştığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Koronavirüsle mücadele kapsamında bütün birimlerimiz ilk günden bu yana aralıksız çalışıyor. Ekiplerimiz, kamu kurumları ve toplu taşım araçları gibi vatandaşın da yoğun kullandığı binalar ve araçlar başta olmak üzere ilçe sakinlerinin temas ettiği binlerce noktayı düzenli ve sürekli olarak dezenfekte ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için birincil öncelik. Bu nedenle de halkımızın sağlığının koruyucusu olmayı sürdüreceğiz. Mamak Belediyesi olarak bizler, virüsün yayılmasını önleyici tedbirler alıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Hep birlikte mücadele ederek en kısa zamanda bu kötü günleri atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

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