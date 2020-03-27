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"Dezenfeksiyon tünelleri öldürücü olabillir"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dezenfeksiyon tünellerinin öldürücü olabileceğini söyleyerek, "Sizden bir önce giren kişi diyelim ki hasta ve nefes aldı bir kere de öksürdü. Bir sonraki de onu alabilir" dedi.
"Dezenfeksiyon tünelleri öldürücü olabillir"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı kurulan dezenfeksiyon tünelleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Kara, bunların öldürücü olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. 

"SONRAKİ KİŞİNİN HASTALANMASINA NEDEN OLABİLİR"

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dezenfeksiyon tünellerinde buharın sadece su ile oluşturulsa bile partiküllerin hastalıklı bir kişinin bıraktığı mikroplarla sonraki kişilerin hastalanmasına neden olabileceğini belirten Kara, şunları söyledi:

"KAŞ YAPALIM DERKEN VÜCUDU ORTADAN KALDIRIYORUZ"

"Öncelikli zarar vermememiz gerekir. Çok zararlı bir işlem. Ne veriyorsa versin zararlı bir işlem. İnsan sağlığını tehdit eden bir işlem. Su bile verilse orada, buharlaştırıyor ve dikkat ederseniz çok küçük partiküller halinde çeviriyor suyu. Bu kez sizden bir önce giren kişi diyelim ki hasta ve nefes aldı bir kere de öksürdü. O küçük su buharlarının kendinize düştüğünü düşünün. Bir önceki kişide oldu. 'Havada asılı kalmaz' diyoruz, doğru ama o küçük partiküllerin arasında virüs de kalabilir. Tüberküloz mesela çok daha kolay kalabilir. Bir sonraki de onu alabilir. Bazen kaş yapalım derken değil göz değil kulak bütün vücudu ortadan kaldırıyoruz."

"EKSTRA DEZENFEKTE KULLANMAYIN"

Bunu Ankara ve İstanbul ile birlikte diğer belediyeler de yaptı. Bakın otobüsleri dezenfekte yapacak hiçbir durum yoktur. Evde temizliği nasıl yapıyorsanız onu yapın. Bir adım öteye götürecek bir durum yok ortada. Ekstra dezenfekten kullanmayın. Biz zaten mikroorganizmaların olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bunu bozduğumuz zaman onun bedeli çok daha ağır olarak ödenebiliyor.

Biz karşımızdaki düşmanı belli bir noktaya kadar tanıdık. Güneşten çok etkileniyor, herhangi bir deterjandan çabuk etkileniyor ve anında parçalanıyor. O nedenle de normal kullandığımız sabun ve deterjan hemen ortadan kaldırıyor."

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