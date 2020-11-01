Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında COVİD-19’a karşı dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası bünyesinde hizmet veren servis araçları, dolmuş ve taksiler düzenli olarak temizleniyor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şeffaf kabinler monte ediliyor. Ayrıca tüm şoförlere maske ve dezenfektan dağıtılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Başkan İsa Yalçın, “Hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk günden beri tüm esnaf gurubu arkadaşlarımıza temizlik konusunda destek veriyoruz. Bünyemizdeki araçlarımızı binamızın bahçesinde ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz” dedi.

MART’TAN BU YANA ARALIKSIZ TEMİZLİK SÜRÜYOR

Koronavirüsle mücadelede hijyenin önemine dikkat çeken Yalçın bünyelerinde hizmet veren tüm araçları temizlediklerini ve şoförleri hijyen konusunda bilgilendirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Temel ilkesiyle yola çıktığımız ilk günden beri esnaflarımıza hizmetlerimiz aralıksız sürüyor. Covid-19 virüsünün ülkemizde görüldüğü Mart 2020 tarihinden itibaren bünyemizde bulunan tüm esnaf gruplarına yönelik bilgilendirici ve hijyen konusunda desteklerimiz sürüyor. Virüsle mücadelede büyük önem arz eden temizlik ve ilaçlama işlemlerini kendi personel ve ekipmanlarımızla, düzenli olarak her hafta ilçemizde bulunan taksilerimiz ve servislerimize hizmet binamızın bahçesinde uyguluyoruz. Esnaflarımızın ve müşterilerimizin sağlığı bizim için çok önemli bu konuda hizmetlerimiz periyodik olarak devam edecektir.”

ŞEFFAF KABİN MONTAJI YAPILDI

Şoför ve vatandaşların sağlığını düşünerek araçlara şeffaf kabin yerleştirildiğini belirten Yalçın, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından odamıza bağlı servis (C Plakalı ) araçlarımıza şoför arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı açısından önemli olan şeffaf kabin montajı yapılmıştır. Maske ve dezenfektan dağıtımının yapıldığı bu günkü programda başta Mansur Yavaş Başkanımız ve Zabıta Daire Başkanımız Mustafa Koç olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve esnaflarım adına teşekkür ederim” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA