Dezenfekte seferberliği sürüyor

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı başlattığı topyekûn seferberliği hız kesmeden sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı seferberliği tüm yönleriyle sürdürüyor.

Şubat’ta başlandı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, Koronavirüs salgını tehdidi daha Türkiye'de görülmemişken 15 Şubat'ta başlattığı dezenfekte teyakkuzuna hız kesmeden devam ediyor. Ekipler bu kapsamda, ilçeyi tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Ekipler, çalışmalarını sokak sokak, cadde cadde ve mahalle mahalle sürdürüyor. Yollar, duraklar, çöp konteynerleri, pazar alanı, bankalar, kurumlar, ATM’ler, otobüs, servis, dolmuş ve taksiler başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları sürekli olarak dezenfekte ediliyor.

15 milyon metreküp

Dezenfekte çalışmalarında sabunlu su ve insan sağlığına zararsız dezenfektan solüsyonları kullanılıyor. Ekipler bu kapsamda, pandemi süresi boyunca cadde ve sokakları arazözler ve tankerler aracılığıyla 15 milyon litre dezenfektanlı su kullanarak yıkadı. Ayrıca ilçede kurulan mobil araç dezenfekte istasyonunda talep eden vatandaşların özel araçları da ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.

Köşe bucak temizleniyor

Ekipler ayrıca, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra park, bahçe, cadde ve sokakları adım adım temizliyor. Arazözlerle yıkanan cadde ve sokaklar, süpürge araçlarıyla de günlük olarak süpürülüyor. Bu çalışmalar tüm ana ve ara sokaklar ile caddelerde yürütülüyor. Ekipler çalışmalarını 7/24 esasına göre aralıksız olarak yapıyor.

Halkımızın sağlığı önceliğimiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Koronavirüs tehdidi henüz Türkiye’de görülmemişken 15 Şubat’ta ilçelerinde dezenfekte çalışmalarına başladıklarının altını çizerek, belediye olarak koronavirüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. 7/24 esasına göre aralıksız olarak görev başında olduklarını anlatan Oğuz, “Ekiplerimiz fedakârlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor.

Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Ekiplerimiz bu anlamda adeta seferber olmuş durumda. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreç sona erene kadar, belediyemizin tüm imkânlarını hizmetkârı olduğumuz hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanacağız. Tüm hemşehrilerimizden maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uymalarını rica ediyorum” diye konuştu.