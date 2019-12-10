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DHA muhabirine çirkin saldırı!

DHA muhabirine çirkin saldırı!
DHA muhabirine çirkin saldırı!

Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Sultan Dakım (57) ile torunları Muhammet (17) ve Bektaş Dakım (5), yaşamını yitirdi. Kuzenler Muhammet ve Bektaş Dakım’ın babaannelerini ziyarete geldikleri belirtildi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, binanın sabahın erken saatlerinde çöktüğünü, ancak bahçe duvarının yüksek olması nedeniyle geç fark edildiğini söyledi. Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'in, sözlü ve fiziki saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

DHA MUHABİRİNE SALDIRIYA TEPKİ

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'in, sözlü ve fiziki saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Özdemir, şunları söyledi:

''Meslektaşımız Hasan Dönmez’e görevi sırasında yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Evin çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği olayı canlı yayında anlattığı sırada muhabir arkadaşımız Hasan Dönmez’e yapılan sözlü ve fiziksel saldırı asla kabul edilemez. Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların son bulmasını istiyoruz. Saldırganlarla ilgili gerekli adli ve yasal işlemlerin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. DHA muhabiri Hasan Dönmez’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Konya Gazeteciler Cemiyeti olarak bu süreçte yanında olacağımızı bildiriyoruz.''

Gözlüğü kırılan DHA muhabiri Hasan Dönmez, yaşadığı saldırıya rağmen, olay yerinde görevini yapmaya devam etti.
 

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