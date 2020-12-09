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DHKP-C'li avukat, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın, Edine'den yurt dışına kaçmaya çalışırken 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'lı 3 göçmen kaçaksıyla birlikte yakalandığını duyurdu.
DHKP-C'li avukat, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ekipleri; DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı" denildi. 

Ünsal'ın yakalandığı araçta yapılan aramada, Meriç Nehrinden geçmek için kullanılacağı belirlenen 1 bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazının bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti" ifadeleri yer aldı.

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