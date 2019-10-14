  • BIST 96.716
  • Altın 283,327
  • Dolar 5,9124
  • Euro 6,5191
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

DHKP/C'li terörist yakalandı

Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin illegal alan ve silahlı propaganda birliği sorumlusu terörist Seval Yaprak, Kırklareli'nde yakalandı.
DHKP/C'li terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından olan ve aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan Seval Yaprak'ın sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin eylem yapabileceği ve saklanabileceği alanlarda yoğun çalışma yapan ekipler, Yaprak'a benzeyen ve tanınmamak için başörtüsü kullanan bir kadının 06 YJY 97 plakalı araçla Edirne istikametine hareket etmesi üzerine takibe başladı. 

Otomobilin, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durduğu sırada operasyon düzenleyen polis, Yaprak ve insan kaçakçılığından suç kaydı bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı. 

Araçta yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. 

Yaprak'ın terör örgütünün illegal alan ile silahlı propaganda birliği sorumlusu olduğu ve yakalanacağını anlaması üzerine Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı14 Ekim 2019 Pazartesi 10:05
  • 'Saklı cennet' Pertek su sporlarıyla şenlendi14 Ekim 2019 Pazartesi 10:02
  • Türkiye'den Japonya ve Kenya'ya başsağlığı14 Ekim 2019 Pazartesi 09:45
  • KKTC'de Başbakan'dan Cumhurbaşkanı'na harekat tepkisi14 Ekim 2019 Pazartesi 09:21
  • Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu14 Ekim 2019 Pazartesi 09:05
  • Baraj Doluluk Oranı 14 Ekim 2019 Ankara - ASKİ14 Ekim 2019 Pazartesi 08:28
  • Elektrik Kesintisi 14 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ14 Ekim 2019 Pazartesi 08:27
  • Su Kesintisi 14 Ekim 2019 Ankara - ASKİ14 Ekim 2019 Pazartesi 08:26
  • Türkiye ve dünya gündemi 14 Ekim 201914 Ekim 2019 Pazartesi 08:01
  • Selimiye Camisi'nde sis manzarası14 Ekim 2019 Pazartesi 07:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti