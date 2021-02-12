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DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, Sarıyer'de gözaltına alındı.
DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, Sarıyer'de gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan terör arananlar listesinde "gri" kategoride bulunduğu sırada yakalanan ve tutuklanan, daha sonra yargılandığı mahkemece "ev hapsi" hükümleri uygulanarak tahliye edilen örgütün sözde Türkiye sorumlusu Eroğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Eroğlu, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer Armutlu'da yakalandı.

Eroğlu, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"Gri" kategoride aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, 26 Şubat 2019'da Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında DHKP/C'nin kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına (genel sekreter) getirilen ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride yer alan Ümit İlter ile beraber yakalanmıştı.

Yargılandığı mahkemece tutuklanan Eroğlu, daha sonra "ev hapsi" hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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