  • BIST 1.427
  • Altın 449,711
  • Dolar 8,0739
  • Euro 9,5083
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 4 °C
»

DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın'ın tutuklanmalarına karar verildi.
DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan ve İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Karadağ ile Aydın'ın sorgu işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmalarına karar verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerinin koordineli yürüttükleri çalışmada,1992'den itibaren birçok kez yakalanan ve yaklaşık 19 yıl kaldığı cezaevinde terör örgütünün organizasyonundaki açlık grevi eylemlerine katılan, 2020'nin ağustos ayında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli Karadağ'ın, incelenen dijital veriler neticesinde DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu tespit edilmişti.

Karadağ'ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan teröristler listesinde "gri" kategoride bulunan ve yakalandıktan sonra tutuklanan Caferi Sadık Eroğlu'nun ardından örgüt tarafından bu göreve getirildiği, aynı dijital verilerde 2000'den itibaren 3 kez cezaevine giren şüpheli Aydın'ın ise örgütün sözde memur sorumlusu olduğu belirlenmişti.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, örgütün hücre evinde saklanan Aydın ile belirlenen adresinde bulunan Karadağ'ı, 30 Mart'ta gözaltına almıştı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nde ilk ray kaynağı yarın yapılacak02 Nisan 2021 Cuma 09:10
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nijer'de02 Nisan 2021 Cuma 09:06
  • FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin 34 gözaltı kararı02 Nisan 2021 Cuma 09:05
  • Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifinin ilk dört maddesi komisyonda kabul edildi02 Nisan 2021 Cuma 09:04
  • DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları tutuklandı02 Nisan 2021 Cuma 09:03
  • Sivas'ta yolcu otobüs devrildi: 18 yaralı01 Nisan 2021 Perşembe 21:26
  • Afrin'de PKK/YPG üyesi iki kadın canlı bomba, eylem öncesi bombalarla yakalandı01 Nisan 2021 Perşembe 20:30
  • Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 713'e yükseldi01 Nisan 2021 Perşembe 18:32
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye olarak üreten bir Kıbrıs istiyoruz01 Nisan 2021 Perşembe 17:40
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı Bazoum'un yemin törenine katılacak01 Nisan 2021 Perşembe 16:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti