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Diagne’ye 13 milyon euro’luk yakın takip

 Ve Arapların Diagne’ye olan ilgisi yeniden alevlendi! 1 aylık aranın ardından Al Nassr Kulübü, Mbaye Diagne için yeniden atağa kalkarak Galatasaray’a 13 milyon Euro’luk resmi teklif yaptı.
Diagne’ye 13 milyon euro’luk yakın takip

Galatasaray ise Afrika Kupası finalini bekleme kararı alarak teklife “15 milyon Euro” diye cevap verdi. Diagne’nin gol atması ya da asist yapması halinde transfer piyasasının yükseleceği düşüncesinde olan Galatasaray bu nedenle bugüne kadar bekledi.

Diagne transferini sonuçlandırmak isteyen Al Nassr Kulübü ise sürpriz bir hamlede bulunarak dün Mısır’a hareket etti. Suudi Arabistan ekibinin temsilcileri, Senegal-Cezayir finalini Kahire’de izledi. Sarı kırmızılılar, Diagne için bir an önce imzaları atmayı planlıyor.

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