  • BIST 102.553
  • Altın 382,470
  • Dolar 6,7906
  • Euro 7,4430
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Dicle elektrik borçlu sulama abonelerinin elektriğini kesecek

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Arvas, "Toplamda 1,3 milyar liraya ulaşan bu borca biz bir şekilde tedbir almazsak yıl sonunda 2 milyarı, 2 yıl sonra da 5 milyar lirayı aşacak. Elektriği kesmek zorundayız. Tek çaremiz bu." dedi.
Dicle elektrik borçlu sulama abonelerinin elektriğini kesecek

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bölgedeki tarımsal sulama abonelerine 2020 yılı borçlarıyla ilgili tahsilat talebinde bulunmadıklarını, elektriği kesilmesi öngörülen abonelerin borçlarında önceki yılların esas alındığını söyledi.

Elektrik dağıtım şirketi olarak salgın sürecinde sorumluluklarının farkında olduklarını dile getiren Arvas, ekiplerini, kaliteli elektrik hizmetini daha iyi verebilmek için 7/24 çalışma esasına göre yapılandırdıklarını aktardı.

Arvas, müşterilerin uzaktan fatura ödemeleri, destek ve taleplerine cevap verebilmek için teknolojik alt yapıyı organize ettiklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Biz bir kamu hizmeti üretiyoruz. 6 ildeki yaklaşık 2 milyon abonemize özelleştirilmiş bir kamu hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Bu abonelerimize kamu hizmeti götürürken serbest ekonomide satın aldığımız ve peşin ödemesini yaptığımız elektrik bedelini uzun vadelerde tahsil etmeye çalışıyoruz. Bu tahsilatı yaparken normal tarımsal sulama aboneleri dışındaki abonelerimizde bile güncel tahsilat oranlarımız çok düşük. Tarımsal sulamada durum biraz daha kötü. Genelde bölgemizdeki tarımsal sulama aboneleri, borçlarını 1 yıl sonra ödüyorlar. Örnek vermek gerekirse 2020 yılında tüketecekleri enerjinin bedelini gelecek sene ödeyecekler."

Arvas, tarımsal sulamanın Mezopotamya bölgesindeki tarım için önemini bildiklerini aktararak, Mardin’de aynı sezon içinde iki ürün ekmeye elverişli tarımsal alanlar bile bulunduğunu söyledi.

Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da çok sayıda tarımsal sulama abonesinin bulunduğunu ve Mardin’deki 7100 tarımsal sulama abonesinin 6200’ünün elektrik borcu olduğunu dile getiren Arvas, "Mardin'deki sorunumuzun temeli, Mardin çiftçimizin elektrik borcuna bakış açısı. Borcu ödemekten ziyade ödememeye yönelik bakış açısı var. 2016 yılından beri ödenmemiş borçlar bulunuyor. Toplamda 1,3 milyar liraya ulaşan bu borca biz bir şekilde tedbir almazsak yıl sonunda 2 milyarı, 2 yıl sonra da 5 milyarı aşacak. Elektriği kesmek zorundayız. Tek çaremiz bu." ifadelerini kullandı.

Arvas, diyalog kapılarının açık olduğunu vurgulayarak, "Ödeme kolaylıkları sağladık. Ciddi anlamda çiftçimizin içinde bulunduğu durumu destekleyecek şekilde kolaylıklar sağladık. Maalesef bu kolaylıkların sonucunu göremiyoruz. Bizim en doğal hakkımız olan, elektriği kesme işini Mardin’de başlatmış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik bedellerinin ödenmesi gerektiğini belirten Arvas, "Çiftçilerimize bir şekilde bu mesajı iletmek için son çaremiz elektriği kesmek oldu." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barış Pınarı Harekatı bölgesine 3 tır insani yardım20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:54
  • Çocuklar yeniden sıcak havanın tadını çıkardı20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:49
  • 9 ilde 2 bin 788 sosyal konutun kurası bu hafta çekilecek20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:45
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İlhak açıklaması İsrail’in işgal politikasının yeni adımıdır20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:28
  • Barış Pınarı Harekatı bölgesine 3 tır insani yardım20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:08
  • ABD donanmasından, İran’a '100 metreden fazla yaklaşmayın' uyarısı20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:39
  • Libya ordusu Hafter milislerinin 3 hava savunma sistemini imha etti20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:34
  • MSB: İdlib'de 12'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:29
  • Karantina süresi biten 67 bin 547 vatandaş evlerine uğurlandı20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:18
  • Türk SİHA'ları Pantsir'leri işte böyle vurdu20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti