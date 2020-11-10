  • BIST 1.230
  • Altın 498,347
  • Dolar 8,2421
  • Euro 9,7219
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Dicle-Fırat Diyalog Grubundan PKK'ya kınama: İnsanları öldürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz

Diyarbakır'da Dicle-Fırat Diyalog Grubu adına açıklama yapan Batmanlı, terör örgütü PKK'nın IKBY'deki saldırılarını kınayarak, "Siz, Kürtleri, insanları, Müslümanları, mazlum insanları öldürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz." dedi.
Dicle-Fırat Diyalog Grubundan PKK'ya kınama: İnsanları öldürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz

Diyarbakır'da Dicle-Fırat Diyalog Grubunca, terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıları kınadı.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde Grup adına açıklama yapan Muhittin Batmanlı, terör örgütü PKK'nın peşmergelere saldırarak bazılarını öldürdüğünü anımsattı.

"Şu anda uluslararası çapta Kürdistan Bölgesel Hükümeti var, bir devlet var. Bunun bütün uluslararası ve Irak kanunları tanıyor. ABD, Türkiye tanıyor. Sizin ne işiniz var. Kürdistan Bölgesel Hükümeti peşmergelerine saldırıyorsunuz. Yeter artık, sizden bıktık. Zaten 50 yıldır siz çıktığınız günden beri Kürtleri, insanları, Müslümanları, mazlum insanları öldürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz." diyen Batmanlı, terör örgütü PKK'yı kınadığını bildirdi.

Batmanlı şöyle devam etti:

"PKK'yı kınıyorum. PKK'ya, HDP'ye oy verenler aklınızı başınıza alın. Bu iş böyle olmaz. Siz Kürtler sayesinde siyaset yapıyorsunuz. Siz gidip dünyada ilk defa bize ufak da olsa bölgesel hükümet kurulmuş, siz gidip onlara saldırıyorsunuz. Lütfen yapmayın, yeter artık. Biz diyoruz insanlar ölmesin, Kürt'ü de Türk'ü de Arap'ı da ölmesin. Hiç kimse ölmesin." 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz10 Kasım 2020 Salı 13:06
  • FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan yarbay, teğmen ve emekli albaya hapis istemi10 Kasım 2020 Salı 13:06
  • Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleriyle paylaştı10 Kasım 2020 Salı 13:05
  • Bilirkişi ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ı 'asli kusurlu' buldu10 Kasım 2020 Salı 13:04
  • Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu10 Kasım 2020 Salı 13:02
  • Adalet Bakanı Gül: Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim, hukuk devletidir10 Kasım 2020 Salı 13:01
  • Kabinedeki çalışma arkadaşlarından Berat Albayrak'a teşekkür mesajları10 Kasım 2020 Salı 11:52
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Modern kapitülasyonlara karşı tarihi mücadele veriyoruz10 Kasım 2020 Salı 11:44
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinliğe 'yerli video konferans sistemi' damgası10 Kasım 2020 Salı 11:43
  • Karadeniz Bölgesinde terör örgütü PKK'ya vurulan büyük darbe terörist ifadesinde10 Kasım 2020 Salı 11:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti