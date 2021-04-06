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Dicle Üniversitesi, öğretim üyesi alacak

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Üniversite 38 öğretim üyesi alacak. İşte detaylar:
Dicle Üniversitesi, öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı 6 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Üniversite 38 öğretim üyesi alacak.

İlanda “Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır” denildi. 

Başvurular 6 Nisan-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 

Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversite Senatosunca kabul edilen kriterlere uygun olması gerekiyor.

İlan detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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