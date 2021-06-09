Dicle Üniversitesi personel alım ilanı yayınlandı: İşte şartlar ve başvuru tarihleri

Diyarbakır Dicle Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Dicle Üniversitesi personel alım ilanı 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. İşte aranan şartlar ve başvuru tarihleri: