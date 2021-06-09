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Dicle Üniversitesi personel alım ilanı yayınlandı: İşte şartlar ve başvuru tarihleri

Diyarbakır Dicle Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Dicle Üniversitesi personel alım ilanı 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. İşte aranan şartlar ve başvuru tarihleri:
Dicle Üniversitesi personel alım ilanı yayınlandı: İşte şartlar ve başvuru tarihleri

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Diyarbakır’da bulunan Dicle Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Dicle Üniversitesi personel alım ilanı 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Üniversiteye 99 sözleşmeli personel alınacak.

Personelin tamamı sağlıkçı olacak ve Üniversite hastanelerinde görev yapacaklar. 

Başvurular başladı ve Başvuru Süresi 18 Haziran günü sona erecek. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 

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