Dicle Üniversitesi personel alım ilanı yayınlandı: İşte şartlar ve başvuru tarihleri

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Diyarbakır’da bulunan Dicle Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Dicle Üniversitesi personel alım ilanı 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
Üniversiteye 99 sözleşmeli personel alınacak.
Personelin tamamı sağlıkçı olacak ve Üniversite hastanelerinde görev yapacaklar.
Başvurular başladı ve Başvuru Süresi 18 Haziran günü sona erecek.
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Gazeteilksayfa.com
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