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Didik didik corona denetimi

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, corona virüs denetimleri kapsamında 10 günde; 3 bin 37 işyerinde denetim yaparak kurallara uymayanlar hakkında 75 ayrı tutanakla toplam 16 Bin 826 Türk Lirası para cezası yazdı. 
Didik didik corona denetimi

Yenimahalle’de korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı. Halk sağlığı konusunda yapılan çalışmalar kapsamında Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde iş yerlerinde denetimlerinde bulundu.

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3 binden fazla işyeri mercek altına alındı
Son 10 günde; 2’si İçişleri Bakanlığı’nın yönergesiyle eş zamanlı olarak yapılan kontrollerde ekipler tarafından, iş yerlerinde dezenfektan bulundurulup bulundurulmadığı, çalışanların eldiven, maske ve bone kullanmaları ayrıca genel sağlık ve temizlik kurallarına uyulması ile kapalı alanların sık sık havalandırılması hususunda iş yerlerine gerekli uyarılarda bulunuldu. 

Denetimler kapsamında; 810 adet berber, kuaför, güzellik salonu, 375 kahve ve kıraathane, 375 lokanta, restoran, cafe, 84 internet cafe ve elektronik oyun alanı, 67 nikah ve düğün salonu, 56 spor merkezi, 42 ganyan bayi, 34 hamam, sauna, kapalı yüzme havuzu, 18 konaklama tesisi, 16 sinema ve tiyatro salonu ile 43 semt pazarında toplam 1080 tezgah ve pazarcı mercek altına alındı.
10 günlük denetimler sonucunda, kurallara uymayanlara 75 ayrı tutanakla toplam 16 bin 826 TL para cezası uygulandı. 

Zabıtadan esnafa maske ve dezenfektan desteği
Öte yandan 494 esnaf ziyaret edilirken 1562 esnafa da toplam 22 bin 700 adet maske ve bin 750 adet dezenfektan dağıtımı yapıldı.
Virüslere karşı denetimlerin rutin olarak devam edeceğini ifade eden Yenimahalle zabıtası, tüm esnaflardan daha çok duyarlılık beklediklerini ifade ederek, gerekli önlemleri alan iş yerlerine de ayrıca teşekkür etti.

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