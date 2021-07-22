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Didim'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Didim'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Didim-Söke Karayolu Konya Kültür Sitesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Didim-Söke yolu üzerinde seyir halindeki Emre Karşıgil yönetimindeki 34 DPR 308 plakalı otomobil, ara yoldan kavşağa girmeye çalışan Mehmet Günay idaresindeki 61 ACV 950 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile İnci Günay, Yasemin Günay, Raşit Turan Taşdemir ve Furkan Efe Çil yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.  Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada, tedaviye altına ağır yaralı Mehmet Günay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Günay’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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