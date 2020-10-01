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Didim'de uyuşturucu tacirlerinin evinden cephanelik çıktı: 2 tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 
Didim'de uyuşturucu tacirlerinin evinden cephanelik çıktı: 2 tutuklama

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) Grup Amirliği ekipleri, aranan 3 şüphelinin bulunduğu adresi tespit etti. Sabah saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında aranması bulunan ve toplam 4 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan K.A (37) ile Aydın Asliye Ceza İlamat masasınca uyuşturucu madde kullanmaktan aranan ve toplam 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan V.C (31) ile N.A (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden N.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen K.A. ve V.C. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Evde yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 adet gümüş renkli toplu tabanca, üzerinde dürbün takılı av tüfeği, pompalı tüfek, 3 adet tabanca şarjörü, 2 adet komando bıçağı, 53 adet tabanca fişeği, 47 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet polis kokartı, 1 adet kelepçe, daralı 9.65 gram esrar maddesi, daralı 13.07 gram metamfetamin, 2 reçeteye tabi uyuşturucu etkisi bulunan hap ve çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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