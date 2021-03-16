  • BIST 1.570
  • Altın 417,271
  • Dolar 7,4968
  • Euro 8,9169
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

Didim'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

AYDIN'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Didim'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) grup amirliği ekipleri, K.Y. isimli kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından K.Y.'nin adresine operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreste yaptığı aramada 31 gram esrar, 80 gram toz sentetik kannobinoid ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1195 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boğazından vurulan genç öldü16 Mart 2021 Salı 18:46
  • Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin TL'lik altın kaptırdı16 Mart 2021 Salı 17:49
  • Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama16 Mart 2021 Salı 17:47
  • Yozgat'ta 1306 parça 'tarihi eser' ele geçirildi; 1 gözaltı16 Mart 2021 Salı 16:50
  • İp ile bağlanıp, sopa ve yumruk darbeleriyle öldürüldü15 Mart 2021 Pazartesi 23:12
  • Arkadaşını öldürdükten sonra polise teslim oldu15 Mart 2021 Pazartesi 22:59
  • Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı15 Mart 2021 Pazartesi 22:57
  • İzmir'de, 1 haftada uyuşturucu operasyonlarına 29 tutuklama15 Mart 2021 Pazartesi 21:03
  • Üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı15 Mart 2021 Pazartesi 21:02
  • Ağrı’da sahte altın operasyonu: 22 gözaltı15 Mart 2021 Pazartesi 20:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti