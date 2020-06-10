  • BIST 110.383
  • Altın 376,406
  • Dolar 6,7895
  • Euro 7,7160
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Didim'deki Apollon Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor

Aydın'ın Didim ilçesinde yer alan ve antik çağın en iyi korunmuş tapınaklarından biri olarak gösterilen Apollon Tapınağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Didim'deki Apollon Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor

Aydın İl Kültür Turizm Müdür Vekili Kenan Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 75 bin turistin ziyaret ettiği Apollon Tapınağı'nın pandemi önlemleri alınarak ziyarete açıldığını bildirdi.

Apollon Tapınağı'nın görkemli yapısıyla ziyaretçilerini antik döneme götürdüğünü vurgulayan Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Ziyaretçilerimizi artık kontrollü ağırlıyoruz. Kovid-19 pandemisi dolayısıyla girişlerde dezenfektan kullanılmasına özen gösteriyoruz. Maskesiz kesinlikle almıyoruz. Her bölgede sosyal mesafe kurallarına uyulması için uyarı levhaları ve mesafe çizgileri var."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın tarım işçilerin zorlu çilek toplama mesaisi09 Haziran 2020 Salı 18:14
  • Bandırma Vapuru Müzesi yeniden ziyarete açıldı09 Haziran 2020 Salı 16:53
  • 'Flamingo cenneti' Erçek Gölü kesin korunacak hassas alan ilan edildi09 Haziran 2020 Salı 16:40
  • Minareler salgın sürecinde de 'kurtuluşa' çağırdı09 Haziran 2020 Salı 15:57
  • Turist rehberliği hizmetinde Kovid-19 sonrası uyulması gereken kurallar belirlendi09 Haziran 2020 Salı 15:10
  • Kayseri'deki millet bahçesinde 120 farklı türde 25 bin ağaç ve bitki yer alacak09 Haziran 2020 Salı 15:08
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı09 Haziran 2020 Salı 13:19
  • Bolu'daki göllerde yetişen nilüferleri koparana yüksek para cezası09 Haziran 2020 Salı 11:19
  • Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor09 Haziran 2020 Salı 10:56
  • Beşiktaş'ta yolun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı09 Haziran 2020 Salı 10:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti