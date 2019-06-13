Digiturk'den kritik açıklama: beIN Sports Türkiye'den çekiliyor mu?

beIN Sports'un Türkiye'den çekilmek istediğine dair çıkan haberlere Digiturk'ten açıklama geldi.

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'un yaptığı açıklama sonrası beIN Sports'un Türkiye'den çekileceği ve yeniden yayın ihalesi açılacağı iddiaları ortaya çıkmıştı. Digiturk yaptığı açıklamayla iddialara açıklık getirdi.

Digiturk'un yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara ilişkin kamuoyuna açıklamamızdır:

- Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF’ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir.

- Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir.

- Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır.

- Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile birlikte çalışmaya devam ederek; Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İddia nasıl ortaya çıkmıştı?

Konyaspor'da yeniden başkan seçilen Hilmi Kulluk, kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısının ardından yaptığı açıklamada beIN Sports'un Türkiye'den çekilmek istediği söyledi.

Kulluk'un yaptığı açıklama şöyle;

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı, "Şu an Türkiye’de en az borcu olan kulüplerden biri Konyaspor’dur, inanın. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray’ın borcuna bakın yine bizim borcumuz çevrilebilir durumda. Bizim tek yürek olup sponsorla reklamla gelirlerimizi artırmamız lazım. Kulüpler Birliğinden gelen yazıda 18 Haziran’da toplantı var deniliyor. Toplantının gündemi yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor. Federasyona diyor ki, ben satış yapamıyorum zarar ediyorum. Ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirlerde gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş onlar da çıkmak istiyor. Bu diğer 18 kulüp içinde geçerli” diye konuştu.