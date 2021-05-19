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Dijital dönüşümü başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent yönetiminde Başkentlilere söz verecek yeni bir uygulamayı başlattı.
Dijital dönüşümü başladı

Katılımcı demokrasi anlayışı doğrultusunda hazırlanan Başkent Mobil uygulamasıyla dijital dönüşümü hayata geçiren Yavaş şimdi de “BLD Digital 4.0” uygulamasını Başkentlilerle buluşturdu.

“HAZIRSAK BAŞLAYALIM…”
Sosyal medya hesapları üzerinden dijital belediyecilik uygulamalarına bir yenisini daha eklediklerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni uygulamayı şu sözlerle tanıttı:
“Hazırsak başlayalım… Artık Ankara’yı Ankaralılar yönetmeye başlamıştır. Kentin dört bir yanından yükselen ‘Başkent senin, karar senin’ sesleri yeni bir dijital dönüşümün habercisidir. Ankara’nın bu eşsiz ve güzel hikayesini oluşturan sizsiniz. Artık dijital katılımcılık ile bütçeyi yönetecek, yaşadığınız şehrin projelerini belirleyeceksiniz. Dijital belediyecilik 4.0’a hoş geldiniz.”

Dünyada da örnekleri bulunan Akıllı Kent uygulamalarını Başkent’e taşıyan Yavaş, yeni dijital uygulama ile E-Demokrasi’nin de temellerini atmış oldu.

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BAŞKENTLİLER FİKİR ÜRETECEK, BÜYÜKŞEHİR YAPACAK
Kent yönetiminde katılımcılık ilkesini yaygınlaştırmayı amaçlayan Başkan Yavaş, Başkent Mobil uygulaması içinde “Söz Hakkı” ve “Başkent Genç” platformları üzerinden tüm Ankaralıların fikir, öneri ve taleplerini iletmelerini sağlayacak.

“Söz Hakkı” platformu ile 7’den 70’e tüm Ankaralıların nerede oturduğundan eğitim durumuna, mesleğinden yaşadığı ilçeye kadar birçok soru sorularak Başkent’in demografik verilerinin oluşmasına da katkıda bulunulacak. ‘Söz Hakkı’ modülü üzerinden verilecek yanıtlarla kişilere bildirimler yapılacak. Bu sayede örneğin hem Keçiören’de oturan emekli kadınların temel istekleri ve ihtiyaçlarının ne olduğu tespit edilebilecek hem de kendi bölgelerinde bulunan bir araziye ne yapılacağına kendileri karar verebilecek. 

Z KUŞAĞI İÇİN: “BAŞKENT GENÇ”
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda “Başkent Genç” modülünü de başlatan Büyükşehir Belediyesi gençleri de unutmadı.

Bu uygulama ile gençler fikir ve önerilerini, projelerini hem yazılı hem de video çekerek Büyükşehir Belediyesine gönderebilecek. Büyükşehir Belediyesi gençlerden gelen projeleri ilgili daire başkanlıklarına ileterek değerlendirecek. Gençlerin kendi mahalle ve ilçelerinde küçük gruplar oluşturarak kent yönetimine katılmaları ve söz sahibi olmalarını sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, seçilen projeleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak hayata geçirecek.

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