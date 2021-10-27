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Dijital İzleme eğitimleri tamamlandı

“Yerel Eşitlik Eylem Planlarını Dijital İzleme Platformu Projesi” eğitimleri tamamlandı.
Dijital İzleme eğitimleri tamamlandı

CEİDİzler Hibe Programı tarafından desteklenen ve Yenimahalle Belediyesi’nin de tam destek verdiği, İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği’nin (İYADER) önderliğinde başlatılan “Yerel Eşitlik Eylem Planlarını Dijital İzleme Platformu Projesi” belediyelere yönelik kapasite geliştirme eğitimleri tamamlandı.  

11-19 Ekim tarihleri arasında 16 farklı şehirden il ve ilçe belediyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen proje kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Gösterge Temelli İzleme” ve “Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlama” eğitimleri, yaygın eğitim teknikleri kullanılarak online gerçekleştirildi.

Hak temelli ve erişilebilir yönetim

Türkiye’de ve dünyada ilk kez Yerel Eşitlik Eylem Planı Dijital İzleme Platformu’nun ve kılavuzun oluşturulması amacıyla yazılan proje ile Ankara Büyükşehir, Yenimahalle, Çankaya, İzmir Büyükşehir, Samsun Atakum, Eskişehir Büyükşehir, Bursa Nilüfer, Antalya Muratpaşa, İstanbul Kadıköy ve Tunceli Belediyelerine ait Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hak temelli göstergeye dayalı, sürdürülebilir, erişilebilir bir şekilde izlenmesi sağlandı. 
İçerdiği tema ile birçok belediye üzerinde katma değer yaratacak olan proje sayesinde vatandaşların daha iyi şartlarda yaşama olanağı bulması amacıyla eylem planı olan belediyelerin planları, dünyada ve Türkiye’de ilk defa dijital bir platform üzerinden izlenebilecek.

Belediyeler ve STK’lar arasında dayanışma kültürü

Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hak temelli, sürdürülebilir ve erişilebilir olarak izlenmesini amaçlayan proje kapsamında, belediyeler ile STK’lar arasında dayanışma kültürün oluşturulması amaçlandı. Toplumsal cinsiyet eşitliği temeline dayanan yerel yönetim bilincinin sağlamlaştırılması amacıyla toplumun her kesiminden fikirlerin yer aldığı eğitimler sırasında STK’ların fikir ve görüşleri üzerinde detaylı bir şekilde duruldu.

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