Dijital mobbing arttı

MEYAD Başkanı İsmail Akgün, pandemi ile birlikte dijital mobbingin arttığını söyleyerek, sadece çalışanın değil işletme ve işverenin de dijital mobinge uğrayabildiğini kaydetti.



Muhabirimiz Emrah Özcan’a konuşan Akgün, Pandemi sürecinde; sağlık çalışanları, eğitim ve hizmet sektörü çalışanlarının en çok mobbinge uğrayanlar arasında ilk üçte olduğunu söyledi.

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) Genel Başkanı İsmail Akgün pandemi sürecinde artan dijital mobbing ile ilgili gazetemize bilgi verdi.

Akgün, diğer mobbing türlerinin aksine dijital mobbingte belirli bir süre ve sistematiklik aranmadığını söyleyerek, dijital mobbingte işletmelerin ve işverenlerin de mobbinge uğrayabildiğini kaydetti. Çevrimiçi kanallarda, toplantılarda çalışana onur kırıcı sözler sarf etmenin de mobbinge girdiğini hatırlatan Akgün, bilgisayar ve internet gibi teknik ekipman sağlanmadan iş istemenin de bir mobbing türü olduğunu kaydetti.

“DİJİTALLEŞMEYE UYUM SAĞLADIK”

Akgün, pandeminin birçok sivil toplum kuruluşunun işleyiş tarzının değiştirdiğini hatırlatarak, kendilerinin de pandemi ile beraber gelen dijitalleşmeye uyum sağladıklarını belirtti. 2020 Mart ayından itibaren eğitimleri internet üzerinden verdiklerini vurgulayan Akgün, “Eğitimlerimiz yine ücretsiz bir şekilde devam etmektedir. Pandemi dolayısıyla eğitimler internet üzerinden olmaktadır. Uzman eğitimciler tarafından verilmektedir.”

“TOPLUMSAL UZLAŞI İÇİN EMEK HARCIYORUZ”

“Bu eğitimlerimizde topluma ve çalışma hayatına önemli mesajlar vermekteyiz. Toplumsal uzlaşıya katkı sunmak için çaba gösteriyoruz. Bizler insanların cinsiyet, siyasi görüş, inanış, ırk, sendika, alışkanlıkları vb. gibi nedenlerden dışlanmasına karşı duruyoruz. Çalışma hayatında verimliliği artırmaya yönelik çabalar gösteriyoruz. İşçi-işveren, amir-memur, işçi-işçi vb. arasında empati yeteneğinin artırılması için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

PANDEMİ İLE BİRLİKTE DİJİTAL MOBBİNG ARTTI

Akgün, dijitalleşmeyle mobbing yöntemlerinin de değiştiğini hatırlatarak pandemi ile birlikte dijital mobbingin arttığını söyledi. Bir diğer adı dijital yıldırma olan mobbing yöntemini şöyle tanımlayan Akgün, “İş yaşamı ile ilgili teknolojik alanlarda planlı olarak kişi ya da kişilere işletmelere yönelik gerçekleştirilen; hakaret, incitici, karalayıcı, ayrımcı gibi olumsuz söz ve görsellerle yıldırma etkisizleştirme, itibarsızlaştırma, marka değerine zarar verme ve işten uzaklaştırmayı amaçlayan olumsuz paylaşımlardır.” Türkiye’de bu tanımı ilk defa kendilerinin oluşturduklarına dikkat çekti.



İŞLETMELERDE MOBBİNGE UĞRUYOR

“Diğer adı teknolojik yıldırmadır. Burada sadece çalışanlar değil, işletmelerde karalanarak mobbinge uğrayabiliyor” diyen Akgün sözlerini şöyle sürdürdü, “Mesela bir çalışan işletmeye yönelik karalama kampanyası yapabiliyor. Bu alttan üste yapılan bir mobbing türüdür. Teknoloji ile birlikte bu daha da kolay yapılabilir bir hale gelmiştir.”

ÜÇ TÜRÜ BULUNUYOR

“Mobbingin üç yöntemi vardır. Yukarıdan aşağı dediğimiz yönetici-işverenin çalışanlara yapmış olduğu, yatay mobbing dediğimiz çalışanların birbirine yapmış olduğu tür ya da alttan yukarı çalışanın üste yapmış olduğu mobbing türüdür.”

SÜRE VE SİSTEMATİKLİK ARANMIYOR

“Teknolojik yıldırmada alttan yukarı mobbing yöntemi yapmak daha kolaydır. İş yerinde bir çalışanın patronuna mobbing yapması istisnai bir durumdur. Dijital yöntemlerle bu daha kolay yapılmaktadır. Diğer mobbing yöntemlerinde belirli bir süre ve sistematik olmasını ön planda tutuyorduk. Dijital mobbingte bu değişiyor. Sosyal medyada bir şeyi paylaştığınızda tüm dünya onu görebiliyor. Bu da belirli bir süre ve sistematikliği aranmaz hale getiriyor. Bir kez yayınlanması yeterli oluyor.”

ESNEK ÇALIŞMA MESAİ MEFHUMUNU ORTADAN KALDIRMIYOR

Esnek çalışma ve evden çalışmaların son dönemde arttığına işaret eden Akgün, bu çalışma yöntemlerine paralel dijital mobbingin de arttığının altını çizerek şunları kaydetti, “Son günlerde dijital mobbing ile ilgili şikâyetler gelmeye başladı. Bazı amirler- işverenler esnek çalışmayı bahane ederek, mesai mefhumunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu konuda çok sıkıntılar var. İşverenin -karşılıklı rıza yoksa- mesai saatleri dışında iş talep etme hakkı yoktur. Çalışanın yaşam tarzına karışma hakkı yoktur. Bu bir mobbing davranışıdır ve yasal değildir.”

TEKNİK EKİPMAN VERMEDEN İŞ İSTEMEK MOBBİNGE GİRİYOR

“Yine aynı şekilde işveren çalışanına teknoloji araçlar vermeden, teknolojik araçlarla iş yapılmasını da isteyemez. Bilgisayar vermiyorsunuz, internet sağlamıyorsunuz ama çalışanınızdan bilgisayarla iş yapmasını istiyorsunuz. Bu da kabul edilebilir bir davranış yöntemi değildir. Teknik ekipman sağlamadan teknik ekipmanla yapılacak bir iş isteyemezsiniz. Pandemi ile birlikte bu tarz sorunlar artış göstermektedir.”



ÇEVRİMİÇİ AŞAĞILAMA DA MOBBİNG

“Yine sosyal medya kanalları aracılığıyla çevrimiçi toplantılarda, mesajlaşma gruplarında, çalışanı aşağılamak ve rencide etmekte son dönemlerde artış göstermiştir. Özellikle tüm çalışanların arasında yapılan onur kırıcı davranışlar ve aşağılama mobbinge girmektedir.”

MOBBİNG İŞVERENİ DAHA ÇOK ETKİLİYOR

Bu da işin kalitesini düşürmektedir. Mobbinge uğrayan çalışan verimli olamaz. Verim olmayınca kârlılıkta artmaz. Buna paralel de istihdam da artış göstermez. Dolaylı yoldan bundan işveren etkilenmektedir. Biz bunların önüne geçmek için çalışmalar sergiliyoruz.”

SAĞLIK, HİZMET VE EĞİTİM ÇALIŞANLARI

Son olarak sözlerine pandemi sürecinde mobbinge maruz kalan meslek dallarını ise şöyle sıralayan Akgün, “Bu süreçte en çok mobbinge maruz kalan meslek dalı sağlık çalışanlarıdır. Her kademede sağlık çalışanı ciddi manada mobbinge maruz kaldı. Sağlık çalışanlarını eğitimciler yani öğretmenler izlemektedir. Hem uzaktan çalışma yöntemiyle mobbinge uğruyor hem de velilerin sözlü şiddetine maruz kalıyor. Öğretmenler günde 8-10 saat uzaktan eğitim veriyor. Okullar kapalı olduğu için herkes öğretmenleri evde yatıyor sanıyor. Bu da mobbing ve şiddeti artırıyor. Öğretmenler bu süreçte büyük fedakârlık yapıyor. Üçüncü olaraktan hizmet sektörü çalışanları en çok mobbinge uğrayanlar arasındadır” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA



