Psikolog Akbar Vatan, pandemi ile birlikte çocuklarda artan dijital oyun bağımlılığına dikkat çekerek, “Aileler, çocukların cep telefonu ve bilgisayar kullanımına süre sınırlaması getirmeli" dedi.

Psikolog Vatan, "Ceza yerine, mahrum bırakma yöntemi uygulanmalı. Evde çeşitli oyun aktiviteleri gerçekleştirilmeli” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Akbar Vatan, pandemi ile birlikte çocuklarda artan dijital oyun bağımlılığına dikkat çekerek, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Vatan, oyun bağımlılığının çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini söyleyerek, “Aileler cep telefonu ve bilgisayar kullanımına süre sınırlaması getirmeli. Ceza yerine, mahrum bırakma yöntemi uygulanmalı. Evde çeşitli oyun aktiviteleri gerçekleştirilmeli” dedi.

ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ

Vatan, pandemi sürecinde çocukların arkadaş ortamından uzak kaldığını bunun da dijital bağımlılığı artırdığını söyleyerek, “Çocuklar uzun bir süre evde kaldı. Bu da çocuklarda dijital oyun bağımlılığını artırarak, alışkanlık haline getirdi. Okullar açıldıktan sonra da bu alışkanlık davranışından dolayı okula adapte sorunu yaşamaya başladılar. Yeni nesil çocuklarımız birçoğunda cep telefonu, tablet ya da bilgisayar var. Çocuklarımız bu teknolojiyi nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar, oyun aracı olarak görüyorlar” dedi.

SÜRE SINIRLAMASI GETİRİLMELİ

“Aileler bu konuya çok dikkat etmeliler” diyen Vatan, sözlerine şöyle devam etti, “Aileler, İnternet kullanımını kontrollü bir şekilde sağlamalılar. İlkokul çocukları her gün en fazla bir saat internet kullanabilir, oyun oynayabilir. Ortaokul çocuklarında bu süre 2 saate çıkarılabilir. Bundan fazlası zarar verir. Hem fiziksel olarak, hem adapte ve motivasyon konusunda çocuklara büyük zararı var. Aynı zamanda obeziteyi de tetikliyor.”

EVDE AKTİVİTELER YAPILMALI

Çocuğun üç şey ile barışık olması gerektiğini vurgulayan Vatan, “Çocuk üç şey ile barışık olacak; oyun, oyuncak, oyun arkadaşı. Aileler evin içerisinde oyun aktivitesi gerçekleştirmeliler. Evde kurulan oyun ortamının, dijital oyunlardan daha eğlenceli olması gerekiyor. Örneğin; evde her balonun üzerine bir duygu yazıp, balonu birbirlerine atıp, hangi duygu geldi ise onu oynayabilirler. Empati, saygı, sevgi, sorumluluk nedir? gibi. Bu çocuklarda karakter gelişimini güçlendirir. Ya da saksıya bir çiçek ekip, sevgi çiçeği diye adlandırıp, çocuğunuzdan her gün çiçeğe anılarını yazmasını isteyebilirsiniz. Ebeveynler bu tarz oyunlarla çocuğun gelişimine katkı sunarak, dijital oyun bağımlılığını azaltabilirler” şeklinde konuştu.

EBEVEYNLER ORTAK HAREKET ETMELİ

Ailelerdeki en büyük sıkıntının kural koymada ortak hareket etmemeleri olduğunu söyleyen Vatan, “Eğer kural koyulacaksa, ortak hareket edilmeli. Az, öz ve net olmalı. Anne farklı bir kural, baba farklı bir kural koyarsa çocuklar buna adapte olamaz. Ortak kural şart” dedi.

CEZA YOKTUR, MAHRUM BIRAKMA VARDIR

Çocuk yetiştirmekte cezanın yeri olmadığına dikkat çeken Vatan, “Ödül ve mahrum bırakma vardır, ceza yoktur. Çocuğunuzun elinden telefonu alıp onu mahrum bırakıyorsanız, telefonun yerini dolduracak farklı aktiviteler uygulamanız gerekir. Onu ödüllendirmeniz gerekir. Eğer bunu yapmazsanız çocuğun ebeveyniyle iletişimi bozulur. Depresyon, kaygı, hiperaktivite, sinir, okuldan uzaklaşma görülebilir. Mahrum bıraktığı şeyin yerine muhakkak bir aktivite koyulmalıdır” ifadelerini kullandı.

GRUP AKTİVİTELERİ ŞART

“Çocukları dijital oyun bağımlığından uzaklaştırmak için aileler çocuklarını muhakkak grup aktivitelerini götürsünler” diyen Vatan, “Ailelerin burada kaçırdığı bir nokta var. Çocuğun sadece akademik yönüne bakıyorlar. Çocuğun duygusal ve sosyal yönünü geri plana atıyorlar. Bu çok yanlış bir tutumdur” dedi.

UZMANA DANIŞMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Ailelerin uzmana danışmaktan çekinmemeleri gerektiğini de sözlerine ekleyen Vatan, uzman seçiminde de ailelerin dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Vatan, “Uzman çocuğunun varlığını keşfeder. İşitsel, duygusal, görsel mi? Neye ihtiyacı olduğunu belirler. Ona göre aktiviteler verir. Aileyi yönlendirir. Oyun terapisi uygular. Çocuklar kendilerini oyunda gerçekleştirir. Uzman, anne ve babaya göre çocukları daha objektif bir şekilde değerlendirir” diye sözlerini noktaladı.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA