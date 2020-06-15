Dijital Tarım Pazarı'na muhtar desteği

Çiftçinin ürünlerine rahatlıkla pazar bulabilmesi, tüketici ile esnafın aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebilmesi için hayata geçirilen online platform Dijital Tarım Pazarı'nın, daha fazla tanıtılması için muhtarlıklarla işbirliğine gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, çiftçilerin alın teri ile ürettiği ürünleri değer fiyattan satabileceği, tüm alıcılar ile üreticilerin bulaşabileceği ve tüketicinin de kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlara almasına olanak sağlayacak online platform Dijital Tarım Pazarı ( DİTAP ) geçtiğimiz Nisan ayında hizmete girdi.

Tarımda dijitalleşme kapsamında devreye alınan DİTAP sayesinde tarım ürünleri değer fiyattan online platform üzerinden tüm alıcılar ve üreticilerle buluşacak. Bu sistemle; tohumdan çatala kadar olan sürecin tek elden yürütülmesi, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kurulması, tarımın tüm paydaşlarının tek bir platformda buluşması hedefleniyor.

MUHTARLIKLAR İLE DAYANIŞMA

Tarımdaki bu dev sanal hizmetten daha fazla paydaşın faydalanması için Ankara'daki ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden muhtarlıklara Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtılmasına ilişkin resmi yazılar gönderildi. Muhtarlıklara gönderilen yazıda söz konusu online platformun gerekli duyurularının ilgili üretici ile alıcılara yapılması, ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin ise en yakın ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yönlendirilmesi isteniyor.

WEB ADRESLERİ YAYINDA

Dijital Tarım Pazarı'na ulaşılacak "ditap.gov.tr",

"dijitaltarimpazari.gov.tr" web adresleri yayına girdi. Tarımdaki dijital halkaya bu adreslerden giriş yapılabiliyor.

Çiftçiler, kooperatifler, birlikler, halciler, perakendeciler, tarıma dayalı sanayiler, girdi sağlayanlar, ihracatçılar gibi tüm paydaşlar bu portalda buluşabiliyor.

ÜRETİCİ İLE ALICI MEMNUN

Çiftçinin kolayca pazar bulmasını sağlayacak, tüketici ile esnafın aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebilmesi için hayata geçirilen DİTAP, paydaşları bir hayli sevinirdi. Üretici ile alıcılar, bu online pazarın kendilerine birçok avantaj sağlayacağını belirtiyor.

DİJİTAL TARIM PAZARI NE GİBİ KOLAYLIKLAR SAĞLAYACAK?

-Bin bir emekle üretilen ürünlerin aracısız yani direkt olarak satışının yapılması sağlanacak.

-Fiyatların sezon öncesi öngörülebilir olması nedeniyle ihracata yönelik pazarlar genişleyecek.

-Üretim ve tüketim bölgeleri arasında mesafenin kısalacak. Bu durum da maliyet açısından avantaj sağlanacak.

-Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, işlenmiş ürünlerde mafyalaşmanın yolu açılacak.

-Ürünler, hem ulusal hem de küresel pazarlarda pazarlanabilir hale gelecek.

-Arz-talep-fiyat dengesi oluşacak.

-Sözleşmeli üretim ve tarımsal planlama sayesinde gıda arz güvenliği güçlenecek.

-Girdi finansmanı kolaylığıyla tohum, gübre, ilaç gibi ürünlerin tedariki sağlanacak.

-Planlı tarımsal üretim sayesinde ürünler yüksek katma değerle iç ve dış pazarda yer bulacak.

-Çiftçiler ürününü satacağı kişiyi, yeri, fiyatı ve koşulları bilecek.

-Yeni iş kolları ile istihdam oluşturmaya katkı sağlayacak.

-Sistem fiyat dalgalanmalarına karşı koruma sağlayacak.

-Planlı üretimin altyapısı oluşturulacak.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA