Dikili’nin ilk kadın Emniyet Müdürü göreve başladı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinden, İzmir'in Dikili İlçesi Emniyet Müdürü olarak atanan Gülsüm Uğur (43) görevine başladı.

Zonguldak’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü görevinin ardından Kozlu’ya İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Gülsüm Uğur, Dikili’nin de ilk kadın emniyet

müdürü olarak göreve başladı. İzmir İli Dikili İlçesi Emniyet Müdürlüğü’ne 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü olarak atanan evli ve 2 çocuk annesi Gülsüm Uğur yeni görev yeri için, "Ülkemizin her yeri birbirinden güzel. Dikili’de bu güzelliklerden nasibini almış harika bir ilçe. Bizler huzuru sağlamakla yükümlü olduğumuz görevimizde, ülkenin her yerinde olduğu gibi burada da üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

GÜLSÜM UĞUR KİMDİR?

10 Temmuz 1976 yılında Adana’nın Kadirli İlçesi’nde dünyaya geldi. Aslen Niğde Ulukışla nüfusuna kayıtlı olan Gülsüm Uğur ilk ve orta öğrenimini Ulukışla’da, liseyi ise Adana’da tamamladı. Polis Memuru olan babasının görevi nedeniyle bulunduğu Muş İlinden, babası Mustafa Gültepe’nin 23 Ekim 1979 yılında Şehit düşmesinden sonra ailesiyle birlikte memleketi olan Niğde’nin Ulukışla Porsuk köyüne yerleşti. 1994 Yılında girdiği Polis Akademisinden 1998 yılında Komiser Yardımcısı olarak mezun oldu. İlk görev yeri olan Mersin Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 9 yıllık hizmeti esnasında değişik birimlerde aktif olarak görev yaptı. Ardından Ağrı Emniyet Müdürlüğünde şark görevini tamamladı. 30 Temmuz 2010 tarihinde ise Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne atandı. Uğur 13 Ocak 2020 tarihinde Zonguldak ili Kozlu İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. Gülsüm Uğur evli ve 2 çocuk annesidir.