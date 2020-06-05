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Dikimevi-Natoyolu Metrosu için ilk ihale yapıldı 

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Mamak Natoyolu’nu Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlamak üzere ilk ihaleyi gerçekleştirdi.
Dikimevi-Natoyolu Metrosu için ilk ihale yapıldı 

Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Hattı (HRS) Projesi için ilk adımı atan Büyükşehir Belediyesi, ihaleye katılan 10 firmanın ön yeterlilik tekliflerini 4 Haziran Perşembe günü aldı.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan ve 35 dakika süren ön yeterlilik değerlendirmesine katılan firmalar arasından teknik ve mali yeterliliği en yüksek puan sıralamasına uygun 6 firma belirlenerek ikinci ihaleye çağırılacak. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmasının ardından işin 8 ay içinde tamamlanması öngörülürken, bu süreçte üretilen proje ve ihale dokümanları ile yapım işi ihalesi aşamasına geçilecek.

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BAŞKENT’TE ULAŞIM DAHA DA RAHATLAYACAK

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlanacak olan Dikimevi-Natoyolu hattı, 7,4 kilometre uzunluğunda olacak ve 8 ayrı istasyondan oluşacak.

 İhaleye yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ulaşım Yatırımları Daire Başkanı Serdar Yeşilyurt, şu bilgileri verdi:
“EGO Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda metro ağını genişletiyoruz. Başkentliler AŞTİ’ye artık daha rahat ulaşabilecek. 4 Haziran’da yaptığımız ihaleye 10 firma katıldı. Bu firmalar arasından teknik ve mali yeterliliği en yüksek olan 6 firma tespit edilecek. Değerlendirme sonrasında da yapılacak yeni ihaleye davet edeceğiz. İhaleyi kazanan firma, yapıma yönelik proje ve diğer ihale dokümanlarını hazırlayacak ve 8 ay sonra yapım ihalesi aşamasına geçeceğiz. Bu proje ANKARAY Hafif Raylı Sistem hattının devamı olacak. Hat Dikimevinden başlayacak, Natoyolu’na kadar 7,4 kilometre olacak. Bu çalışma kapsamında ayrıca AŞTİ’den sonra Söğütözü’ne doğru yapım çalışması biten 1 istasyon daha eklenmiş olacak. 0,788 kilometrelik bu yeni hat da işletmeye alınacak.”
 

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