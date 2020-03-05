Dikkat çeken araştırma: Saldırıdan Rusya sorumlu

Araştırma şirketi Areda Survey’in yaptığı ankete katılanların yüzde 56,7’si “Rejim güçleri ve Rusya’nın ortak saldırısıydı” derken yüzde 39,5’u “Rusya” ve yüzde 3,8’i de “rejim güçleri” cevabını verdi.

Araştırma şirketi Areda Survey, “İdlib Bahar Kalkanı Harekatı” başlıklı bir araştırma yaptı. 28 Şubat ile 3 Mart arasında gerçekleştirilen çalışmaya katılan 2 bin 544 kişiye 34 askerimizin şehit olduğu saldırıdan sınır kapılarının açılmasına kadar birçok soru soruldu. Araştırmada, “Sizce İdlib’te askerlerimizin şehit olduğu saldırıyı kim yaptı?” sorusuna katılımcıların yüzde 56,7’si “Suriye rejim güçleri ve Rusya’nın ortak saldırısıydı” derken yüzde 39,5’u “Rusya”, yüzde 3,8’i de “Suriye rejim güçleri” cevabı verdi.

RUSYA’YA İNANMIYORUZ

Çalışmada yöneltilen, “Rusya’nın ‘Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı’ açıklamasına inanıyor musunuz?” sorusuna vatandaşların yüzde 94,9’ü “Hayır”, yüzde 5,2’si “Evet” dedi. “Sizce Türkiye, Suriye konusunda Rusya’ya güvenmeli midir?” sorusuna vatandaşların yüzde 95’i ‘Hayır’ şeklinde cevap verdi.

Araştırmada, “Sınır kapılarının mültecilere açılması kararını doğru buluyor musunuz?” sorusuna vatandaşların yüzde 68,1’i “Doğru bir karar”, yüzde 19,7’si “Doğru bir karar ama AB ülkeleri ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği içerisinde alınmalıydı” ve yüzde 12,1’i ‘Yanlış ve ülkemizin çıkarlarına zarar verebilecek bir karar” dedi. “Türkiye’nin Suriyelilere Avrupa kapılarını açması ile Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaptırımı olacağını düşünüyor musunuz?” sorusunu ise vatandaşların yüzde 62,4’ü “Hayır”, yüzde 37,7 “Evet” şeklinde yanıtladı.

BİZİ DAHA İYİ ANLARLAR

Geçiş noktasında bulunan Türkiye’nin mülteci politikasıyla ilgili katılımcılara yöneltilen, “Sınır kapılarının mültecilere açılmasının ne gibi sonuçları olabilir?” sorusuna katılımcıların yüzde 35,1’i “AB ülkelerinin bizi daha iyi anlamalarını sağlar”, yüzde 34,8’i “Türkiye’yi rahatlatır, göçmen yükünü azaltır”, yüzde 25,5’i “AB ülkeleri mültecileri kolay kabul etmeyeceği için yeni insanlık dramlarının oluşmasını sağlar” ve yüzde 4,6’sı ise “Suriye’deki kalan halkın da ülke dışına çıkmasını sağlayarak Suriye rejimini rahatlatır” dedi.

DIŞ POLİTİKADA TEK BAŞINA

NATO’nun açıklamasını samimi bulmayan katılımcılar, “NATO Genel Sekreterinin Suriye rejimi ve destekçisi Rusya’nın İdlib’deki saldırılarını kınaması ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulunması saldırıları durduracak mı?” sorusuna yüzde 95,5 “Hayır”, yüzde 4,5 “Evet” cevabı geldi. Dış politikada Türkiye’nin yalnız bırakıldığını düşünen vatandaşlar “Bir NATO ülkesi olarak Türkiye’nin İdlib’teki saldırılardan sonra Rusya ve Esed’e karşı NATO ülkelerinin desteğini alacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna yüzde 85,3 “Hayır”, yüzde 14,8 “Evet” şeklinde cevap verdi.

NATO destek vermez

Çalışmada yöneltilen “NATO’nun Suriye rejimi ve Rusya karşısında ülkemize askeri destek sağlayacağına inanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 47,1’i “Türkiye Müslüman ülke olduğu için ve bağımsız bir dış politika izlediği için NATO yardım etmek istemez” dedi. Katılımcıların yüzde 33,8’i “NATO, tam askeri koruma sağlamaz, sadece hava savunma silahları temini gibi yöntemlerle kısmi askeri destek sağlar” cevabını verdi. Yüzde 13,1’lük kesim ise “ABD ile yakınlaşmamız, AB’nin dış politikadaki taleplerini kabul etmemiz halinde bizi korurlar” derken yüzde 6’lık kesim “NATO müttefiki olduğumuz için her halükarda bizi korurlar” şeklinde görüş bildirdi.

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