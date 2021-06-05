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Dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye karar verir

Amerika'nın yaptırımına rağmen Türkiye, S-400 füze sisteminden vazgeçmedi. Türkiye her fırsatta sistemi kullanacağını ifade ediyor.
Dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye karar verir

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, S-400 füze sisteminin kullanımına Türkiye'nin karar vereceğini ifade etti.

"Bu konu artık bizim için kapanmıştır" diyen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerinin ABD'ye alternatif olmadığını kaydetti.

Türkiye'nin S-400 konusunda attığı adımın "NATO müttefikliği sorumluluğunu ihlal anlamına gelmeyeceğini" belirten Kılıç, "Türkiye'ye olabilecek bir saldırıya karşı savunma ile alakalı attığımız ve atacağımız adımlar konusunda bizim yanımızda durmayan ve yeterince destek vermeyen NATO müttefiklerimizin ortaya koymuş olduğu tutumdan dolayı S-400'ü aldık" dedi.

TÜRKİYE NEDEN S-400 ALIYOR?

ABD'nin müttefiki Türkiye'nin Patriot talebine olumlu cevap vermemesi üzerine Ankara, kendi hava savunma sistemlerini satın alma yoluna gitti.

ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, farklı alternatiflere yönelerek, Rusya'nın cazip teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı verdi.

Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi.

Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya hazırlandığı günümüzün önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya hazırlanan Türkiye, ulusal güvenliği doğrultusunda bu sistemleri satın alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçlıyor.

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