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Dikkat! Yarın son gün!

100 bin sosyal konut projesi için yapılacak başvurularda yarın son gün. 16 Aralık’ta başlayan başvuru süreci 15 Ocak Çarşamba gün sonunda bitiyor.
Dikkat! Yarın son gün!

Yatay mimariyle, mahalle kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için başvurular Ziraat Bankası, Halkbank şubelerine ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sitesinden projelerin hayata geçirileceği il ve ilçelerin listesi ile başvuruya dair ayrıntılar da duyuruluyor.

2+1 evler için 500 lira, 3+1 evler için ise 1000 lira başvuru ücreti ödeniyor.

894 lira taksit

Konut fiyatları 140 bin ile 210 bin lira arasında değişiyor. 2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar 160-210 bin lira aralığında satışa sunulacak. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekare olacak. Konut bedelinin yüzde 10’u peşin yatırılacak; 240 ay vade ve 0.49 faiz uygulanacak. 2+1 konutlarda aylık taksitler 894 liradan, 3+1 konutlarda aylık taksit oranları 1022 liradan başlayacak. Kura çekimleri başvuru sürecinin tamamlanması ardından açıklanacak.

Kimler başvurabilir?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması, konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması şartları aranacak. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5 bin 500 lira, İstanbul için 6 bin lira olması gerekiyor.

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